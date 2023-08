Singgung Bekas Pasangan, Putri Anne Ungkap Alasan Tak Pernah Pamer Arya Saloka di Sosial Media

TRIBUNNEWS.COM - Rumah tangga Putri Anne dengan Arya Saloka masih menjadi misteri.

Tak pernah ungkap kondisi rumah tangganya dengan Arya Saloka, Putri Anne lagi-lagi singgung soal pasangan di Instagram.

Belum lama ini, Putri Anne tampak mengunggah konten Reels sang sahabat, Faradina Tika di Instagram Story akun pribadinya @anneofficial1990, Selasa (8/8/2023).

Dalam konten tersebut, Faradina tampak seolah sedang membaca komentar warganet.

Faradina seakan ditanyai soal alasan tak pernah pamer foto pasangannya ke media sosial.

Alih-alih mengaku tak punya pasangan, Faradina justru memberikan jawaban kocak.

Ia khawatir jika nanti dirinya memamerkan pasangan akan ada wanita lain yang juga mengakuinya.

"Kak, kok nggak pernah pamer ayang? Sayang, pengen aku tuh pamer ayang, tapi teh takut ayangnya sama, gitu," ucap Faradina sambil tertawa ngakak.

Putri Anne juga menuliskan keterangan pada unggahan tersebut.

Pemain sinetron Tukang Ojek Pengkolan itu menuliskan kutipan seorang temannya.

Ia menuliskan kata-kata yang seolah mempersilakan seseorang memiliki bekas pasangannya.

"You can have my leftover (Kamu boleh ambil sisa/bekas saya). Quote by one and only mr M," tulis Putri Anne.

Ia juga menandai sejumlah akun Instagram teman-temannya.

Pada unggahan lainnya, wanita 33 tahun itu mengunggah kutipan dari stiker di jendela truk.