Lirik Lagu dan Terjemahan Getting Over You - Lauv: I Could Spend My Whole Life Getting Over You

Inilah lirik lagu dan terjemahan Getting Over You yang dipopulerkan oleh Lauv.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu Getting Over You yang dipopulerkan oleh Lauv dalam artikel berikut.

Lagu Getting Over You milik penyanyi asal Amerika Serikat, Lauv dirilis pada 14 Februari tahun 2018.

Lagu tersebut terdapat dalam album yang bertajuk 'I Met You When I Was 18'.

Lirik lagu Getting Over You ditulis langsung oleh Lauv dan penulis lagu Tinashe Sibanda.

Simak lirik lagu Getting Over You lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia dalam artikel berikut:

Running from the morning

Lari menghindari pagi

Think I hit a wall

Kurasa aku membentur tembok

Late night, not you

Larut malam, bukan dirimu

Running from the moment

Lari dari saat ini

So I don't recall

Agar aku tak ingat

Late nights, not you

Malam-malam larut, bukan dirimu

Waking up in a cold sweat

Terbangun berkeringat dingin

Someone else in this cold bed

Orang lain di ranjang dingin ini

I'd do anything to not be alone

Kan kulakukan apa saja agar tak sendiri