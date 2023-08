Lirik Lagu dan Terjemahan Chemical - Post Malone: You Break Me Then I Break My Rules

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Chemical yang dipopulerkan oleh Post Malone.

Post Malone merilis lagu berjudul Chemical pada 14 April 2023.

Lirik Lagu Chemical - Post Malone

Oxytocin makin' it all okay

When I come back down, it doesn't feel the same

Now I'm sittin' 'round, waitin' for the world to end all day

Cause I couldn't leave you if I tried

You break me, then I break my rules

Last time was the last time too

It's fucked up, I know, but I'm still

Outside of the party, smokin' in the car with you

Seven Nation Army, fightin' at the bar with you

Tell you that I'm sorry, tell me what I gotta do

Cause I can't let go, it's chemical

No, I can't let go, it's chemical

Every time I'm ready to make a change (Mhm)

You turn around and fuck out all my brains (Whoo)

I ain't tryna find fate, it's too late to save face

I can't get away, maybe there's no mistakes (Maybe there's no mistakes)

You break me, then I break my rules

Last time was the last time too

It's fucked up, I know, but I'm still

Outside of the party, smokin' in the car with you

Seven Nation Army, fightin' at the bar with you

Tell you that I'm sorry, tell me what I gotta do

Cause I can't let go, it's chemical (Chemical)

No, I can't let go, it's chemical (Chemical)

No, I can't let go, it's chemical

I can't let go, it's chemical

Da-da-da-da-da-da, da-da-da

Tell you that I'm sorry, tell me what I gotta do

No, I can't let go, it's chemical

Lirik Terjemahan Bahasa Indonesia Chemical - Post Malone

Oxytocin membuat semuanya baik -baik saja

Ketika saya kembali turun, rasanya tidak sama

Sekarang saya sedang ronde '', tunggu dunia berakhir sepanjang hari

Karena saya tidak bisa meninggalkan Anda jika saya mencoba

Anda menghancurkan saya, lalu saya melanggar aturan saya

Terakhir kali adalah yang terakhir kali juga

Itu kacau, aku tahu, tapi aku masih

Di luar pesta, merokok di dalam mobil bersamamu

Seven Nation Army, bertarung di bar bersamamu

Memberitahu Anda bahwa saya minta maaf, beri tahu saya apa yang harus saya lakukan

Karena saya tidak bisa melepaskannya, ini bahan kimia

Tidak, saya tidak bisa melepaskannya, ini bahan kimia

Setiap kali saya siap membuat perubahan (MHM)

Anda berbalik dan meniduri semua otak saya (whoo)

Saya tidak akan mencoba nasib, sudah terlambat untuk menyelamatkan muka

Saya tidak bisa pergi, mungkin tidak ada kesalahan (mungkin tidak ada kesalahan)

Anda menghancurkan saya, lalu saya melanggar aturan saya

Terakhir kali adalah yang terakhir kali juga

Itu kacau, aku tahu, tapi aku masih

Di luar pesta, merokok di dalam mobil bersamamu

Seven Nation Army, bertarung di bar bersamamu

Memberitahu Anda bahwa saya minta maaf, beri tahu saya apa yang harus saya lakukan

Karena saya tidak bisa melepaskannya, ini bahan kimia (bahan kimia)

Tidak, saya tidak bisa melepaskannya, ini bahan kimia (bahan kimia)

Tidak, saya tidak bisa melepaskannya, ini bahan kimia

Saya tidak bisa melepaskannya, ini bahan kimia

Da-Da-Da-Da-Da-Da, Da-Da-Da

Memberitahu Anda bahwa saya minta maaf, beri tahu saya apa yang harus saya lakukan

Tidak, saya tidak bisa melepaskannya, ini bahan kimia

(Tribunnews.com)