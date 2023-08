Bingung Mulai Belajar Makeup Artis dari Mana? Ini Tips dan Trik dari Li Jing

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willem Jonata

TRIBUNNEWS.COM - Makeup Artist (MUA) kini menjadi profesi yang diminati banyak orang.

Selain honor, popularitas mereka yang telah berkecimping menekuni profesi tersebut sejajar dengan selebritas.

Sayangnya, tak sedikit beauty enthusiast yang bingung harus memulai belajar make up dari mana.

Makeup artist kondang Li Jing memahami kebingungan yang dirasakan oleh orang yang ingin menekuni profesi MUA.

Berbekal lebih dari 19 tahun berkecimpung sebagai pengajar profesional MUA, Li Jing menyampaikan pengetahuan dasar secara detail dan lengkap mengenai MUA di akun Instagramnya @lijingmakeup setiap Senin, pukul 10 pagi dalam periode 7 Agustus - 4 September 2023.

Li Jing membagikan berbagai pengetahuan di kelas SS10, mengenai teknik dan penggunaan makeup sehari hari serta tips and tricks.

Baca juga: Bingung Pilih Body Lotion untuk Kulit Sensitif, Simak Cara ala MUA Bella Wang

Di kelas tersebut ia akan memberikan pengetahuan DASAR secara detail dan lengkap mengenai MUA, yang nantinya dapat menjadi pondasi kuat untuk para MUA dalam mengembangkan keterampilannya, mulai dari memahami kompleksitas makeup, tips dan tricks makeup mata, teknik face contouring hingga cara menggunakan riasan dasar yang elegan.

Keinginan Li Jing untuk berbagi pengetahuan tentang MUA ini, disambut baik oleh Absolute New York (ANY), brand kosmetik asal New York, yang dibuat dengan inspirasi kreativitas dan keberagaman yang dapat digunakan oleh segala kalangan dan usia.

Menurut Li Jing, kehadiran ANY di kelas SS10 sangat mendukung pembelajaran tentang penggunaan alat-alat tata rias bagi para MUA, terutama MUA pemula di seluruh Indonesia.

Makeup berkualitas membuat hasil makeup semakin baik dan maksimal serta tentu saja akan sangat menunjang hasil karya mereka.

Berikut make up yang direkomendasikan Li Jing untuk para makeup artists:

1. Full Cover Liquid Matte Foundation

Foundation andalan Li Jing yang satu ini menghasilkan hasil akhir yang matte dengan coverage yang sangat baik.