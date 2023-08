Lirik dan Terjemahan Lagu Imagination - Shawn Mendes: In My Dreams You're With Me

TRIBUNNEWS.COM - Berikut merupakan lirik dan terjemahan lagu Imagination yang dipopulerkan oleh penyanyi Shawn Mendes.

Lagu ini masuk dalam album Handwritten yang dirilis pada tahun 2015.

Berikut lirik dan terjemahan lagu Imagination - Shawn Mendes:

Oh, there she goes again,

Oh, ke sana dia pergi lagi,

Every morning it's the same.

Setiap pagi sama saja.

You walk on by my house.

Kau berjalan di rumahku.

I wanna call out your name.

Aku ingin memanggil namamu.

I wanna tell you how beautiful you are from where I'm standing.

Aku ingin mengatakan padamu betapa cantik dirimu dari tempat aku berdiri.

You got me thinking what we could be 'cause...

Kau membuat aku berpikir apa yang kita bisa, karena...

I keep craving, craving,

Aku terus mendambakan, mendambakan,

You don't know it but it's true.

Kau tidak tau ini, tapi ini benar.

Can't get my mouth to say the words they wanna say to you.

(Aku) tidak bisa membuat mulutku mengucapkan kata-kata yang ingin diucapkannya padamu.

This is typical of love.

Ini adalah ciri khas cinta.

Can't wait anymore, I won't wait,.

(Aku) tidak bisa menunggu lagi, aku tidak akan menunggu.

I need to tell you how I feel when I see us together forever.

Aku harus mengatakan padamu bagaimana perasaanku saat aku melihat kita bersama selamanya.

In my dreams you're with me.

Di dalam mimpi-mimpiku, kau bersamaku.

We'll be everything I want us to be.

Kita akan menjadi segala yang aku inginkan kita menjadi.

And from there - who knows?

Dan dari sana, siapa yang tau?

Maybe this will be the night that we kiss for the first time.

Mungkin ini akan menjadi malam kita berciuman untuk pertama kalinya.

Or is that just me and my imagination?

Atau itu hanya aku dan imajinasiku?

We walk, we laugh, we spend our time.

Kita berjalan, kita tertawa, kita menghabiskan waktu kita.

Walking by the ocean side.

Berjalan di sisi lautan.

Our hands are gently intertwined.

Tangan kita terjalin dengan lembut.

A feeling I just can't describe.

Sebuah perasaan yang tidak bisa aku jelaskan.

All this time we spent alone,

Selama ini habiskan waktu sendirian,

Thinking we could not belong.

Berpikir kita tidak bertempat.

To something so damn beautiful.

Pada sesuatu yang sangat indah.

So damn beautiful.

Sangat indah.

I keep craving, craving, you don't know it, but it's true

Aku terus mendambakan, mendambakan, kau tidak tau ini, tapi ini benar.

Can't get my mouth to say the words they wanna say to you.

(Aku) tidak bisa membuat mulutku mengucapkan kata-kata yang ingin diucapkannya padamu.

This is typical of love.

Ini adalah ciri khas cinta.

Can't wait anymore, I won't wait,.

(Aku) tidak bisa menunggu lagi, aku tidak akan menunggu.

I need to tell you how I feel when I see us together forever.

Aku harus mengatakan padamu bagaimana perasaanku saat aku melihat kita bersama selamanya.

In my dreams you're with me.

Di dalam mimpi-mimpiku, kau bersamaku.

We'll be everything I want us to be.

Kita akan menjadi segala yang aku inginkan kita menjadi.

And from there - who knows?

Dan dari sana, siapa yang tau?

Maybe this will be the night that we kiss for the first time.

Mungkin ini akan menjadi malam kita berciuman untuk pertama kalinya.

Or is that just me and my imagination?

Atau itu hanya aku dan imajinasiku?

Imagination.

Imajinasi.

Imagination.

Imajinasi.

In my dreams, you're with me.

Di dalam mimpi-mimpiku, kau bersamaku.

We'll be everything I want us to be.

Kita akan menjadi segala yang aku inginkan kita menjadi.

And from there - who knows?

Dan dari sana, siapa yang tau?

Maybe this will be the night that we kiss for the first time.

Mungkin ini akan menjadi malam kita berciuman untuk pertama kalinya.

Or is that just me and my imagination?

Atau itu hanya aku dan imajinasiku?

I keep craving, craving,

Aku terus mendambakan, mendambakan,

You don't know it but it's true.

Kau tidak tau ini, tapi ini benar.

Can't get my mouth to say the words they wanna say to you.

(Aku) tidak bisa membuat mulutku mengucapkan kata-kata yang ingin diucapkannya padamu.

(Tribunnews.com)