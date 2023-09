Lirik Lagu dan Terjemahan Masterpiece - Jessie J: Still Working on, Still Working on My Masterpiece

TRIBUNNEWS.COM - Berikt lirik lagu dan terjemahan Masterpiece yang dipopulerkan oleh penyanyi Jessie J.

Lagu Masterpiece dirilis pada 13 Oktober 2014 dalam album 'Sweet Talker'.

Lirik lagu Masterpiece milik Jessie J ditulis oleh penulis lagu Josh Alexander bersama Britt Burton dan Emily Warren.

Sejak pertama kali dirilis lagu pop yang berdurasi 3 menit 59 detik milik Jessie J itu telah ditonton sebanyak 1,8 juta kali di YouTube.

Simak lirik lagu Masterpiece yang dinyanyikan oleh Jessie J lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia dalam artikel berikut:

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Hampa - Ari Lasso: Kupejemkan Mata Ini Mencoba Tuk Melupakan

So much pressure, why you so loud

Begitu banyak tekanan, mengapa suaramu begitu keras

If you don't like my sound you can turn it down

Jika kau tak suka suaraku, kau boleh merendahkan volumenya

I gotta road, and I'm walking it alone

Aku punya jalan, dan kan kususuri sendiri

Uphill battle, I look good when I climb

Penjuangan ke atas, aku terlihat baik saat mendaki

I'm ferocious, precocious I get braggadocious

Aku buas, dewasa, aku pongah

I'm not gonna stop, I like the view from the top

Aku takkan berhenti, aku suka pemandangan dari puncak

You talk that blah blah

Kau terus bicara

That la la, that rah rah sh*t

Dan terus ngomong

And I'm so done, I'm so over it

Dan aku amat bosan, aku sudah jenuh