Populer Seleb: Putri Ariani Dapat Standing Ovation - Fuji Meradang Disangkutpautkan dengan Aaliyah

Aksi panggung Putri Ariani di babak semifinal Americas Got Talent 2023 berhasil memukau para juri.

Putri Ariani menyanyikan lagu berjudul Still Haven't Found What I'm Looking For dari U2 dan mendapat empat standing ovation.

Berita lainnya, ada Fujianti Utami alias Fuji yang meradang disangkutpautkan dengan Thariq dan Aaliyah.

Fuji mengingatkan fansnya untuk mendukungnya tanpa menjatuhkan orang lain.

1. Pesan Romantis Ikram Rosadi untuk Larissa Chou

Suami baru Larissa Chou, Ikram Rosadi, meninggalkan pesan romantis untuk sang istri.

Pada Rabu (6/9/2023), Ikram Rosadi mengunggah foto-foto pernikahannya dengan Larissa Chou.

Ikram Rosadi dan Larissa Chou tampak serasi mengenakan pakaian serba putih.

Di slide pertama, terlihat jelas keduanya saling memandang sambil memamerkan cincin dan buku nikah.

Sementara, di slide terakhir, Ikram Rosadi menyelipkan foto dirinya bersama Larissa Chou dan Yusuf.

2.Putri Ariani Dapat 4 Standing Ovation di Semifinal America's Got Talent 2023

Penampilan Putri Ariani di semifinal America's Got Talent 2023. (Tangkap layar YouTube America's Got Talent)

Penampilan Putri Ariani di semifinal Americas Got Talent (AGT) 2023 sukses memukau para penonton, Rabu (6/9/2023).