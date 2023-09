Lirik Lagu dan Terjemahan Angels Cry - Mariah Carey feat Ne Yo: Remember We Used to Touch the Sky

TRIBUNNEWS.COM - Beikut lirik lagu dan terjemahan Angels Cry yang dipopulerkan oleh penyanyi asal Amerika, Mariah Carey feat Ne Yo.

Lagu Angels Cry dirilis pada 29 September 2009 dalam album yang bertajuk 'Memoirs of an Im'.

Lagu pop berdurasi 4 menit 1 detiik itu telah ditonton sebanyak 176,1 juta kali di YouTube sejak perilisan pertamanya.

Simak lirik lagu Angels Cry yang dipopulerkan oleh Mariah Carey feat Ne Yo lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia dalam artikel berikut:

I shouldn't have walked away

Harusnya dulu aku tak pergi

I would've stayed if you'd say

Pasti aku takkan kemana jika dulu kau meminta

We could've made everything okay

Segalanya bisa saja baik-baik saja

But we just threw the blame back and forth

Tapi kita saling menyalahkan

We treated love like a sport

Kita perlakukan cinta seperti olah raga

The final blow hit so low

Hempasan terakhir begitu telak mengena

I'm still on the ground

Kini ku masih roboh tak berdaya

I couldn't have prepared myself for this fall

Tak bisa kusiapkan diriku menghadapi kegagalan ini

Shattered in pieces, curled on the floor

Hancur lebur, meringkuk di lantai

Super natural love conquers all

Cinta super natural menaklukkan segalanya