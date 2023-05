Link Live Streaming iNews TV 16 Besar Malaysia Masters 2023, The Daddies Berburu Poin Olimpiade

Ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan berpose usai melawan ganda Jepang, Akira Koga/Taichi Saito pada penyisihan Daihatsu Indonesia Masters di Istora Senayan Jakarta, Selasa (24/1/2023). Link live streaming pertandingan 16 besar Malaysia Masters 2023 yang berlangsung hari ini, Jumat (26/5/2023), The Daddies main tonton iNews TV. TRIBUNNEWS/HERUDIN

TRIBUNNEWS.COM - Link live streaming pertandingan 16 besar Malaysia Masters 2023 yang berlangsung hari ini, Jumat (26/5/2023), tersedia di artikel ini.

Sebanyak enam wakil Indonesia bakal melakoni partai 16 besar Malaysia Masters 2023, termasuk pasangan ganda putra senior Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan.

Di babak 16 besar Malaysia Masters 2023, pasangan yang akrab disapa The Daddies tersebut akan berhadapan dengan utusan tuan rumah, Man Wei Chong/Kai Wun Tee.

Disiarkan langsung dari Axiata Arena, Kuala Lumpur, masyarakat Indonesia bisa mengawal perjuangan The Daddies dengan menonton siaran langsung iNews TV mulai pukul 08.00 WIB.

Link Live Streaming Malaysia Masters 2023

Akses di Sini>>>>

Aksi ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, pada laga final Malaysia Masters 2022 di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Minggu (10/7/2022). Link live streaming pertandingan 16 besar Malaysia Masters 2023 yang berlangsung hari ini, Jumat (26/5/2023), The Daddies main tonton iNews TV.(PBSI)

Sebelum gelaran Malaysia Masters 2023 dimulai, The Daddies mengisyaratkan bakal tampil all out di turnamen berlabel super 500 tersebut.

Pasalnya, Malaysia Masters 2023 merupakan gerbang pertama dalam perburuan poin Olimpiade Paris 2024.

The Daddies pun siap berebut poin untuk bisa tampil di Olimpiade Paris 2024.

Dalam unggahan di akun Instagramnya, @hendrasansan, Sabtu (20/5/2023), Hendra terlihat memposting sebuah foto yang menunjukkan tulisan "Paris 2024".

Hendra lantas menuliskan sebuah caption yang mengisyaratkan bahwa ia siap berebut tiket untuk bisa tampil di Olimpiade Paris 2024.

“War tiket Coldplay udah ga kebagian, saatnya war tiket Olimpiade Paris 2024,” tulis Hendra Setiawan.

Sependapat dengan Hendra, Ahsan juga mengaku siap berperang demi bisa menyegel tiket Olimpiade Paris 2024.

“Mari kita ber war war,” komen Ahsan dalam akun @king.chayra.