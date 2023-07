Kemeriahan BNI-UI Half Marathon 2023, Pengalaman Berlari Dikelilingi Hutan dan Bebas dari Kendaraan 

TRIBUNNEWS.COM, DEPOK - Sebanyak lebih dari 5.500 peserta berlari dalam ajang BNI-UI Half Marathon (BNI-UIHM) 2023 yang digelar pada Minggu (16/7/2023).

Kegiatan ini tak hanya diikuti oleh alumni Universitas Indonesia, namun juga masyarakat umum yang terdiri dari invidividual, komunitas dan atlet.

Ajang half marathon ini berlangsung di Kampus UI Depok, Jawa Barat. Ribuan peserta pun telah memadati arena start sejak pagi tadi.

Adapun tiga kategori jarak yang dipertandingkan diantaranya 5K, 10K dan half marathon (21K) dengan start dan finish tepat di Balai Sidang Universitas Indonesia.

Dengan mengusung tema 'The Greenest and Most Sterile Route Half Marathon', BNI- UIHM menyajikan pengalaman berlari di Kawasan Universitas Indonesia yang dikelilingi hutan, serta bebas dari kendaraan.

Perlomaan dimulai dengan start dari ketegori half marathon (21K). Ribuan peserta begitu antusias mengikuti perlombaan.

Mereka saling memberikan semangat satu sama lain untuk bisa menempuh lari sejauh 21K berkeliling kampus UI.

Lalu, perlombaan disusul oleh peserta kategori 10K dan 5K.

Septriana Patricia, salah seorang peserta Half Marathon BNI-UI pun mengungkapkan perasannya bisa ikut dalam ajang lari ini.

Dia mengatakan, bahwa mengikuti perlombaan ini sangat menyenangkan karena kawasan UI steril dari kendaraan roda dua maupun roda empat. Sehingga keamanan pelari sangat terjaga.

Selain itu, suasa di Kampus UI juga terbilang sejuk karena banyaknya pepohonan.

"Pengalamanan lari di BNI-UI Half Marathon sangat menyenangkan karena area steril dari kendaraan, ditambah suasana sejuk karena banyak pohon-pohon di kawasan kampus UI," ungkap perempuan yang akrab disapa Patrice kepada Tribunnews di lokasi.

"Sehingga cuacanya tidak menguras energi saat berlari karena sejuk dan teduh," sambung dia.

Patrice juga mengatakan bahwa jalur lari Half Marathon BNI-UI ini memiliki tantangan tersendiri. Sebab, dirinya tak menemui kendala saat berlari sejauh 21K.

Tetapi, lanjutnya, menjelang finish justru ada jalur yang menanjak sejauh kurang lebih 1K yang sangat menguras tenaga diakhir-akhir lari.

"Untuk track lari sejauh 21K tidak begitu menjadi masalah, hanya diakhir jelang finish ada tanjangan terjal yang membuat jadi tantangan tersendiri," ucap Patrice.

Dia juga menceritakan soal persiapannya untuk ikut serta dalam ajang lari tersebut. Di mana, latihan berkala hingga menjaga pola makan menjadi kesatuan yang dipersiapkan mengikuti BNI-UI Half Marathon tersebut.

"Program latihan saya dalam satu minggu ialah ada 2 hari latihan lari yaitu untuk long run dan interval. 4 hari khusus untuk strength training dan 1 hari untuk istirahat. Strength training sangat dibutuhkan lebih banyak daripada latihan lari untuk menambah massa otot untuk menambah kecepatan lari dan menghindari cedera," ucap perempuan yang berprofesi sebagai personal trainer ini.

Sementara, acara ini turut dimeriahkan dengan panggung hiburan serta permainan trampolin bungee jumper yang diikuti oleh para peserta BNI-UI Half Marathon.