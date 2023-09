131 Atlet Dari 16 Negara Ramaikan FOX'S Indonesia Para Badminton International 2023

TRIBUNNEWS.COM, SOLO - Sebanyak 131 atlet dari 16 negara telah mendaftarkan diri di Turnamen internasional bertajuk FOXS Indonesia Para Badminton International 2023 akan segera bergulir di GOR Sritex Arena Solo, Jawa Tengah mulai 5 hingga 10 September 2023.

Nantinya mereka akan memperebutkan gelar juara pada turnamen Grade 2 Level 3 dalam kalender federasi bulutangkis dunia (BWF) ini melalui 22 nomor pertandingan baik tunggal maupun ganda di sektor WH 1, WH 2, SL 3, SL 4, SU 5, hingga SS 6.

Tak hanya berjuang meraih gelar juara, ratusan atlet dari berbagai negara tersebut juga akan memperebutkan total hadiah sebesar USD10 ribu atau sekitar Rp150 juta.

Keberadaan prize money menjadikan FOXS Indonesia Para Badminton International 2023 sebagai satu-satunya turnamen para badminton di dalam kalender BWF yang memberikan reward kepada sang pemenang. Selain itu, turnamen ini juga menjadi ajang bagi atlet mengumpulkan poin guna berlaga di Paralimpiade Paris pada 2024 mendatang.

Negara yang akan mengikuti FOXS Indonesia Para Badminton International 2023 adalah Australia, India, Bangladesh, Indonesia, Iran, Kuwait, Kyrgyzstan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, Sri Lanka, Suriah, Timor Leste, dan Turki.

Unjuk Kemampuan Dan Mengasah Potensi Diri

Head of Corporate Affair PT Savoria Kreasi Rasa, Ryne Anggia Prawesti menuturkan bahwa penyelenggaraan FOX’S Indonesia Para Badminton International 2023 merupakan ajang unjuk kemampuan dan mengasah potensi diri sehingga mampu meningkatkan prestasi di level internasional.

Dengan demikian, diharapkan kilauan prestasi para atlet semakin bersinar guna menyongsong hajatan olahraga disabilitas terbesar di dunia yakni Paralimpiade Paris 2024.

“Sebuah kehormatan bagi FOX’S bisa kembali berpartisipasi di FOX’S Indonesia Para Badminton International 2023. FOX’S dengan komitmen penuh ingin mendukung atlet para badminton untuk kilaukan semangat juang dalam menaklukan segala limitasi dan tantangan dalam meraih prestasi. Tahun ini kami mengusung tema yang sama dengan sebelumnya, yaitu: "Sparkle Your Energy", karena kami yakin atlet para badminton dapat memberikan motivasi untuk kita semua, bahwa kita tidak bisa lari dari kelemahan kita, namun kita bisa mengenali dan mengatasinya dengan memancarkan kilau prestasi.,” ujar Ryne saat sesi jumpa pers di Solo, Jawa Tengah, Senin (4/9/2023).

“FOX’S berharap dengan adanya turnamen ini, atlet para badminton dapat semakin mengasah kemampuannya dalam meraih prestasi dan mengharumkan nama negara, khususnya mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Semoga acara FOX’S Indonesia Para Badminton 2023 ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Last but not least, Let's smash your limitation and sparkle your energy,” ia menambahkan.

Dukungan Bakti Olahraga Djarum Foundation

Penyelenggaraan FOX’S Indonesia Para Badminton International 2023 juga tak lepas dari dukungan penuh Bakti Olahraga Djarum Foundation. Lius Pongoh selaku perwakilan Bakti Olahraga Djarum Foundation berharap atlet para badminton Indonesia yang berlaga pada turnamen ini dapat mempertahankan gelar juara umum seperti yang sudah ditorehkan pada FOX’S Indonesia Para Badminton International 2022. Ketika itu, dari 18 kategori yang dipertandingkan, atlet-atlet Indonesia sukses menyabet 17 gelar juara.

“Ketika tahun lalu FOX’S Indonesia Para Badminton International dilaksanakan, kami begitu bangga karena atlet-atlet Indonesia tak hanya menang, tapi juga mampu meraih gelar juara umum. Tentunya, prestasi ini perlu kita dukung dengan kembali menyelenggarakan turnamen di tahun ini. Sekarang tugasnya lebih berat, selain mempertahankan gelar juara umum, para atlet juga harus mengumpulkan poin agar bisa berlaga di Paralimpiade Paris 2024. Saya optimistis, kita bisa meraih dua hal tersebut,” jelas Lius.

Wakil Sekretaris Jenderal National Paralympic Committee (NPC) Indonesia, Rima Ferdianto yang juga Ketua Panitia Pelaksana FOX’S Indonesia Para Badminton International 2023 menuturkan, para atlet telah berlatih sejak jauh-jauh hari agar mampu memberikan penampilan optimal di atas arena.

Suntikan Semangat Tersendiri

Sejumlah kemenangan di ajang ASEAN Para Games beberapa bulan lalu juga menjadi suntikan semangat tersendiri bagi para atlet dalam berlaga di FOX’S Indonesia Para Badminton International 2023 nanti.