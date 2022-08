Salaman Tapi Ribut, Tuchel Soal Conte: Biasa Aja, Chelsea Tawar Striker Tua Barca, Koulibaly Happy

Gestur pelatih Chelsea, Thomas Tuchel yang mengarahkan jari ke matanya saat berseteru dengan pelatih Tottenham Hotspur, Antonio Conte, dinilai sebagai bentuk permintaan agar sang lawan menatap matanya saat berjabat tangan. Tuchel dan Conte berseteru dua kali di laga Chelsea vs Tottenham Hotspur, Minggu (14/8/2022) yang berakhir imbang 2-2 itu.

Salaman Tapi Berantem, Tuchel Soal Conte: Biasa Itu di Liga Inggris, Chelsea Tawar Striker Barca, Koulibaly Happy

TRIBUNNEWS.COM - Laga seru pekan kedua Liga Inggris Chelsea vs Tottenham Hotspur tak melulu menyuguhkan hujan empat gol pertandingan yang berakhir 2-2 itu.

Laga bertajul 'The Battle of The Bridge' juga menyajikan betapa dua pelatih kelas dunia, Thomas Tuchel dan Antonio Conte beradu otot dalam clash 'salaman tapi berantem'.

Banyak yang bilang Thomas Tuchel merasa terhina karena tak ada kontak mata dari Antonio Conte saat keduanya kembali berseteru di ujung laga. Benarkah?

Terlepas dari drama yang bertabur di laga itu, atas hasil seri itu, The Blues tetap tak terkalahkan dalam musim baru Liga Inggris, mengumpulkan empat poin dari dua pertandingan.

Catatan lain dari Chelsea adalah kabar The Blues sudah mengajukan penawaran secara resmi ke Barcelona untuk mengontrak pemain gaek Blaugrana.

Dari titik tersebut, berikut ini rangkaian berita utama transfer Chelsea pada 15 Agustus 2022:

Chelsea Resmi Ajukan Tawaran Buat Pierre-Emerick Aubameyang

BERPELUKAN- Pierre Emerick Aubameyang dan Thomas Tuchel berpelukan. Keduanya pernah satu tim di Borussia Dortmund. Aubameyang yang kini bermain di Barcelona berpeluang direkrut Chelsea yang kini dilatih Thomas Tuchel. (Tangkapan layar Twitter)

Chelsea dilaporkan sevara resmi sudah mengajukan tawaran, pemain-plus-uang, untuk mengontrak Pierre-Emerick Aubameyang.

Laporan Futbol Total melalui The Hard Tackle, pemain Timnas Gabon itu merupakan target utama Thomas Tuchel pada jendela transfer musim panas ini.