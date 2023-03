Hasil Akhir AS Roma vs Sassuolo: Hujan Gol Berbuah Bencana, Armada Mourinho Tak Berkutik

Filippo MONTEFORTE / AFP

Kiper Juventus Wojciech Szczesny (Tengah) membelokkan sundulan tepat sasaran dari bek AS Roma Chris Smalling (kanan) di pertandingan Serie A pada 5 Maret 2023 di stadion Olimpiade di Roma. Hasil akhir AS Roma vs Sassuolo, Giallorossi kalah 3-4 dari sang tamu di lanjutan Liga Italia, Senin (13/3/2023).