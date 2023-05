Newcastle Menghadapi Duel Lawan Arsenal, Eddie Howe Ingin Lupakan Posisi Empat Besar

George Wood / GETTY IMAGES EROPA / Getty Images via AFP

TRIBUNNEWS.COM- Manajer Newcastle, Eddie Howe meminta Newcastle untuk mengabaikan rival empat besar di liga Premier yang semakin sengit persaingannya.

Newcastle harus fokus pada diri mereka sendiri karena mereka berusaha mengatasi kesulitan dan memastikan kembali ke Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 20 tahun.

Newcastle berada di urutan ketiga klasemen dengan 65 poin, dua poin di atas Manchester United yang berada di urutan keempat dan enam poin di atas Liverpool, yang berada di urutan kelima.

The Magpies bertujuan finis di empat besar tetapi menghadapi klimaks yang sulit untuk musim ini, dengan Brighton yang sedang dalam performa terbaiknya.

"Sepanjang musim kami tidak fokus pada di mana kami berada, siapa yang ada di sekitar kami, performa tim - kami hanya fokus pada diri kami sendiri dan hanya itu yang bisa kami lakukan," kata Howe dikutip dari Reuters.

“Kami memiliki jadwal pertandingan yang sulit tetapi saya pikir pada saat yang sama jadwal pertandingan yang bagus karena setiap pertandingan itu penting.

Itu adalah kesempatan yang bagus dan kami ingin melanjutkan performa bagus kami," katanya.

Mikel Arteta: Ini Laga Berbeda

Manajer Arsenal Mikel Arteta tidak akan menjadikan kekalahan Arsenal dari Newcastle musim lalu sebagai motivasi ketika The Gunners sedang mengejar gelar juara Liga Premier.

Arsenal akan bertandang ke kandang Newcastle pada laga liga Premier pekan Ke-35 di Stadion St. James Park pada Minggu (7/5) Pukul 22:30 WIB.

Arsenal bisa terpaut empat poin dari pemuncak klasemen saat ini Manchester City pada saat mereka memulai laga melawan Newcastle, dengan The Magpies sedang berusaha keras untuk bisa finis di tempat ketiga.

Menurut Arteta, pertandingan musim lalu adalah laga yang berbeda dengan laga musim ini.

Saat itu, Arsenal kalah 0-2 dari Newcastle sehingga, secara efektif mengakhiri harapan The Gunners pada musim lalu untuk bisa lolos ke Liga Champions.

Arteta, seperti yang diperlihatkan dalam film dokumenter Amazon "All or Nothing: Arsenal" tidak berencana menggunakan pertandingan itu sebagai inspirasi timnya untuk balas dendam pada akhir pekan ini.