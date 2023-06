Cobaan Persija, Jadwal Lawan PSM Makassar di Pekan Pertama Liga 1 2023/2024 Berganti Lagi

Skuad Persija bersiap menjalani latihan bersama sebagai persiapan Liga 1 2023/2024 musim depan. Dua hari jelang kick-off laga Persija vs PSM Makassar pekan pertama Liga 1 2023/2024, LIB merubah jadwal, diundur satu hari di SUGBK.

TRIBUNNEWS.COM - Persija Jakarta mendapat banyak cobaan untuk menghadapi PSM Makassar dalam pekan pertama Liga 1 2023/2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

Awalnya, laga Persija vs PSM Makassar yang merupakan juara bertahan Liga 1 diproyeksi jadi laga pembuka kompetisi musim ini.

Namun karena jadwal yang berubah dan penyesuaian venue pertandingan, waktu pertandingan Persija vs PSM pun harus diundur satu hari.

LIB akhirnya menetapkan laga Bali United vs PSS Sleman sebagai laga pembuka Liga 1 2023/2024.

Sementara laga Persija vs PSM akan dilangsungkan pada Minggu (2/7/2023) pukul 19.00 WIB.

Dua hari jelang pertandingan dan kurang dari 24 jam waktu kick-off pertama musim ini, jadwal tersebut kembali mengalami perubahan.

Duel Persija vs PSM Makassar diundur satu hari menjadi Senin (3/7/2023) pukul 19.00 WIB.

Keputusan itu berdasarkan surat resmi PT Liga Indonesia Baru (LIB) yang dikeluarkan hari ini, Jumat (30/6/2023).

"Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas (Surat LIB nomor: 307/LIB-COR/VI/2023 perihal Penyampaian jadwal kompetisi BRI Liga 1- 2023/24 tanggal 22 Juni 2023 dan rapat koordinasi), bersama ini PT Liga Indonesia baru (LIB) menyampaikan perubahan jadwal kompetisi BRI Liga 1-2023/24 NP. 5 antara Persija Jakarta vs PSM Makassar yang sedianya dilaksanakan pada Minggu, 2 Juli 2023, kick off 19.00 WIB, venue SUGBK, diubah menjadi Senin, 3 Juli 2023, kick off 19.00 WIB, venue SUGBK," tulis surat LIB, dikutip dari situs resmi klub.

"Diinformasikan kepada klub Persija Jakarta, untuk melakukan koordinasi dengan pihak keamanan, klub atau tim tamu, dan pihak terkait agar pertandingan berjalan dengan baik dan lancar," lanjut isi surat tersebut.

Perlu diketahui, Stadion Utama Gelora Bung Karno akan digunakan untuk acara HUT Bhayangkara yang ke-77 mulai dari pagi hingga siang hari dan akan dihadiri oleh ribuan anggota Polri pada Sabtu (1/7/2023).

Refund Tiket

Tiket yang sudah dibeli secara otomatis dapat digunakan di jadwal baru Persija vs PSM, Senin (3/7/2023).

Namun, bila pembeli tiket tidak bisa hadir pada 3 Juli 2023, maka dipersilakan melakukan refund dengan menghubungi costumer service.