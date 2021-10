Xiaomi Redmi Note 11 Series Dirumorkan Hadir Bulan Depan, Berikut Prakiraan Spesifikasi dan Harganya

TRIBUNNEWS.COM - Produsen smartphone asal China, Xiaomi dirumorkan akan memperkenalan seri smartphone terbarunya pada bulan November 2021.

Rumor tersebut berawal dari postingan General Manager (GM) Xiaomi, Lu Weibing di platform blogging Weibo.

Postingan GM Xiaomi, Lu Weibing yang memperkuat rumor hadirnya Redmi Note 11 Series.

Indikasi tersebut menguat dari gambar yang ia unggah dengan latar belakang tulisan "Note 10" seperti dikutip dari gizmochina.com.

Ditambah adanya caption yang tertulis "And very busy this month." yang semakin memperkuat peluncuran seri Redmi Note terbarunya.

Masih dilansir dari sumber yang sama bahwa pada 11 November 2021 bertepatan dengan adanya event Double Eleven Shopping Festival yang diselenggarakan di China.

Baca juga: Xiaomi Black Shark 4S Series Rilis Hari Ini, Berikut Spesifikasi serta Prakiraan Harganya

Baca juga: DAFTAR Harga HP Xiaomi Terbaru Oktober 2021, Redmi 9A Rp 1 Jutaan hingga Mi 11 Ultra Rp 16 Jutaan

Postingan dari GM Xiaomi tersebut pun semakin memperkuat rumor terkait spesifikasi seperti apa yang akan diusung oleh Redmi Note 11 Series tersebut yang terdiri dari varian standar dan pro.

Berikut adalah prakiraan spesifikasi serta harga dari Xiaomi Redmi Note 11 Series.

Prakiraan Spesifikasi dan Harga Redmi Note 11

Xiaomi Redmi Note 11 kemungkinan akan memiliki konektivitas 5G di dalamnya.

Selain itu layarnya akan memiliki panel LCD dan mendukung refresh rate hingga 120 Hz.