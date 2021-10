Luna Maya Andalkan Galaxy Z Flip3 untuk Jaga Kebugaran Fisik dan Mental, Seperti Apa Caranya?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Artis Luma Maya mengaku mengandalkan smartphone flagship terbaru Samsung Galaxy Z Flip3 5G untuk mendampinginya dalam menyeimbangkan kesehatan fisik dan mental.

Menurut Luna Maya, menggunakan smartphone ini membuatnya bisa lebih enjoy saat menjalani workout. Pengalaman berolahraga jadi lebih menyenangkan.

“For me personally, olahraga harus tetap fun supaya nggak gampang bosen dan bisa terus konsisten jalaninnya," ujarnya.

"Galaxy Z Flip3 ini bisa banget untuk elevate workout routine aku jadi lebih seru, yang pastinya bikin aku makin termotivasi untuk jaga kesehatan fisik dan mental dengan seimbang," imbuhnya.

Dia mencontohkan, dirinya bisa mendengarkan playlist workout dengan lebih praktis tanpa ribet membuka handphone.

Dia juga mengaku lebih mudah bikin group workout sama temen-temen lewat video conference, begitu juga urusan bikin konten fit journey yang membuatnya merasa lebih mudah and fun.

"Ini yang belom pernah aku dapetin di smartphone lainnya. Pengalamannya juga jadi lebih all in karena aku pairing dengan Galaxy Watch4 dan Galaxy Buds2, to stay active and healthy becomes more easier,” ungkapnya.

Menurutnya, selama menjalani workout, musik merupakan elemen penting yang tidak boleh terlewatkan karena membuatnya menjadi lebih fokus.

Dia juga suka melakukan pairing Galaxy Z Flip3 dengan Galaxy Buds2 untuk memberikan kualitas audio yang immersive membuatnya bisa memaksimalkan pengalaman mendengarkan msik tanpa gangguan suara notifikasi.

Luna juga mengaku rutin mengecek pola tidurnya di Galaxy Z Flip3 melalui aplikasi Samsung Health yang terintegrasi dengan Galaxy Watch4.