Sedang Viral di TikTok, Apa Itu What Did Hubble See On Your Birthday? Ini Cara Buatnya

Berikut penjelasan terkait What Did Hubble See On Your Birthday yang sedang viral di TikTok dan cara membuatnya.

TRIBUNNEWS.COM - Belakangan ini media sosial khususnya TikTok sedang didapati adanya tren baru.

Tren tersebut bernama What Did Hubble See On Your Birthday.

Diketahui tren yang berbau astronomi ini sebelumnya juga diikuti oleh Moon Phase.

Apabila tren Moon Phase adalah memperlihatkan gambar penampakan bulan pada hari ulang tahun kita tetapi What Did Hubble See On Your Birthday lebih dari itu.

Tren ini akan melihat ruang angkasa secara lebih luas dan dikaitkan pula dengan hari ulang tahunmu seperti dikutip dari laman NASA.

Lantas apa itu What Did Hubble See On Your Birthday? Berikut penjelasannya.

Tentang What Did Hubble See On Your Birthday

Pada kalimat What Did Hubble See On Your Birthday terdapat kata Hubble yang menjadi salah satu unsur kalimatnya.

Masih dikutip dari laman NASA, kata Hubble merujuk pada teleskop yang digunakan NASA untuk meneliti luar angkasa.

Nama teleskop Hubble diambil dari seorang astronom bernama Edwin P. Hubble.