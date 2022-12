Twitter Error Kamis Pagi, Pengguna Tidak Bisa Login Melalui Web

TRIBUNNEWS.COM - Website Twitter mengalami error atau gangguan pada Kamis (29/12/2022) pagi, menyebabkan sejumlah pengguna tidak bisa login.

Pengguna dihadapkan pesan error yang berbunyi "Something went wrong, but don’t fret — it’s not your fault. Let’s try again" saat mencoba membuka laman web Twitter.

Namun, akses Twitter melalui aplikasi terpantau stabil.

Pengguna Twitter mengeluhkan tidak bisa mengakses Twitter lewat website atau desktop.

Situs pelacak pemadaman Downdetector menampilkan adanya laporan Twitter yang error sejak pukul 6.55 pagi.

Laporan memuncak pada pukul 7.40 pagi dengan 2601 laporan.

Setidaknya 49 persen masalah dilaporkan terjadi pada website, 38 persen pada login, dan 12 persen pada aplikasi.

Menurut Aljazeera, pemadaman itu tidak melumpuhkan situs Twitter sepenuhnya.

Masih ada pengguna yang bisa mengakses Twitter sementara yang lain membandingkan penggunaan antara di aplikasi dan desktop.

Keluhan pengguna Twitter (Screenshot Twitter)

Sementara itu Elon Musk, yang membeli Twitter pada Oktober lalu, menulis cuitan bahwa platform-nya bekerja dengan baik.

"Works for me," katanya menjawab keluhan netizen.

cuitan Elon Musk (Screenshot Twitter)

Masalah gangguan situs Twitter ini menjadi gelombang masalah terbaru di Twitter sejak pengambilalihan Elon Musk.

Elon Musk, yang merupakan kepala eksekutif Tesla dan salah satu orang terkaya di dunia, telah melakukan pemangkasan tenaga kerja besar-besaran di platform tersebut.

Ia juga memperkenalkan layanan pelanggan berbayar, dan mengawasi perubahan kontroversial pada kebijakan moderasinya, yang dia anggap sebagai kemenangan untuk kebebasan berbicara.