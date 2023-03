Biaya Langganan YouTube TV Naik Lagi, Pelanggan Harus Rogoh Kocek 72,99 Dolar AS per Bulan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nur Febriana Trinugraheni

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK - Biaya langganan YouTube TV kembali melonjak, membuat biaya langganan bulanan 114 persen lebih mahal dibandingkan saat layanan tersebut diluncurkan pada enam tahun lalu.

Melansir dari CNN, untuk pelanggan baru, paket dasar yang memiliki lebih dari 100 saluran televisi, akan dikenakan biaya 72,99 dolar AS per bulan.

Biaya tersebut naik 8 dolar AS dari 64,99 dolar AS per bulan, tarif yang telah dipertahankan layanan itu selama lebih dari tiga tahun. Sementara pelanggan lama akan dikenakan harga baru mulai 18 April 2023.

Layanan televisi streaming Amerika yang dioperasikan oleh YouTube itu menjelaskan melalui salah satu postingan Twitter-nya, kenaikan harga terjadi karena "biaya pembuatan konten telah meningkat" dan keinginan untuk "berinvestasi dalam kualitas layanan" yang lebih baik.

YouTube TV baru-baru ini membeli hak siar NFL Sunday Ticket dari DirecTV, yang kabarnya menelan biaya hingga 2 miliar dolar AS per tahun, menurut laporan Wall Street Journal.

“Kami berkomitmen untuk menawarkan cara premium bagi Anda untuk melakukan streaming TV, tetapi pahamilah harga baru ini mungkin tidak cocok untuk Anda,” cuit layanan tersebut.

“Kami berharap YouTube TV terus menjadi layanan pilihan Anda, tetapi kami ingin memberi Anda fleksibilitas untuk membatalkannya kapan saja,” imbuhnya.

YouTube TV meningkatkan biaya langganan, di tengah upaya mereka untuk mencoba memerangi pemotongan kabel, yang telah memicu kenaikan harga di antara semua layanan TV streaming utama. Sling TV milik Dish, FuboTV, Hulu plus Live TV, dan DirecTV Stream semuanya menaikkan biaya langganan mereka dalam beberapa bulan terakhir.

YouTube TV diluncurkan pada 2017 dengan biaya langganan 35 dolar AS per bulan dan tarifnya telah meningkat empat kali lipat sejak saat itu. Biaya langganan layanan tersebut bahkan mulai menyaingi paket TV kabel.

Meski begitu, layanan streaming memerlukan biaya yang lebih sedikit, karena tidak memerlukan perangkat keras tambahan yang banyak, dan lebih mudah dibatalkan.