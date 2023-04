Sediakan Solusi Bersih-bersih Rumah Saat Lebaran, Nilfisk Luncurkan Vacuum Dry Home Use Easy 2 in 1

PT Kawan Lama Sejahtera sebagai distributor tunggal Nilfisk resmi meluncurkan Nilfisk Vacuum Dry Home Use Easy 2 in 1 di Nilfisk Experience Store Living World Alam Sutera, Tangerang, Selasa (11/4/2023)

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - PT Kawan Lama Sejahtera sebagai distributor tunggal Nilfisk resmi meluncurkan Nilfisk Vacuum Dry Home Use Easy 2 in 1 di Nilfisk Experience Store Living World Alam Sutera, Tangerang, Selasa (11/4/2023).

Mengunggulkan teknologi baterai, Nilfisk Vacuum Dry Home Use Easy 2 in 1 mampu digunakan untuk membersihkan berbagai ruangan dalam waktu 80 menit.

Untuk sekali pengecasan, Nilfisk Vacuum Dry Home Use Easy 2 in 1 membutuhkan waktu sekitar 3-4 jam.

Nilfisk Vacuum Dry Home Use Easy 2 in 1 merupakan penghisap debu nirkabel, dengan dukungan teknologi merek spesialis kebersihan dari Denmark.

Alat ini mampu menghisap debu kering yang menempel pada lantai, karpet, sofa, maupun kursi dengan lebih praktis dan cepat.

Selain penggunaan untuk lantai, Nilfisk Vacuum Dry Home Use Easy 2 in 1 juga hadir dengan pilihan fungsi Ouick, yang dapat digunakan untuk membersihkan jendela, gorden, meja dan permukaan lainnya dari segala kotoran.

Dengan fitur ini Nilfisk Vacuum Dry Home Use Easy 2 in 1 bisa beralih fungsi menjadi vacuum genggam (handheld) hanya dengan menekan satu tombol.

Vacuum cleaner genggam ini akan memudahkan para ibu untuk menjangkau semua area yang tidak dapat diakses oleh penyedot debu konvensional.

Sales Director Nilfisk Singapore Ryan Wu, mengatakan Nilfisk telah merencanakan peluncuran produk baru secara bertahap.

"Dimulai dengan CORE 125, CORE 140 lalu sekarang Nilfisk Vacuum Dry Home Use Easy 2 in 1, dimana produk ini sudah dikembangkan dari produk yang sama sebelumnya. Vacuum cleaner ini fokus pada kemudahan penggunaan, karena itulah slogan kami #SESIMPELITU. Produk ini dirancang untuk pembersihan yang cepat, nyaman dan mudah bagi ibu rumah tangga," tutur Ryan Wu saat peluncuran.

Nilfisk Vacuum Dry Home Use Easy 2 in 1 memiliki beragam fitur yang dapat membantu proses pembersihan secara optimal, diantaranya fungsi 2 in 1 (gagang panjang untuk area yang sulit dijangkau, gagang pendek atau handheld untuk permukaan barang), kapasitas baterai sebesar 1.950 mAh sehingga tahan hingga 80 menit.

Tidak hanya itu, Nilfisk Vacuum Dry Home Use Easy 2 in 1 ini juga dilengkapi dengan lampu LED, desain ramping dan ringan sehingga memudahkan penyimpanan, serta memiliki pegangan ergonomis.

Sebagai pionir vacuum cleaner, Nilfisk menyediakan kemudahan layanan servis, biaya perawatan yang terjangkau, juga garansi selama 2 tahun untuk spare part dan jasa servis.