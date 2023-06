Startup Nuxcle Jadi Jawara NextDev Ke-8, Kurangi Emisi Karbon Lewat EV Berbahan Daur Ulang

Laporan Wartawan Tribunnews, Hendra Gunawan



TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Startup Nuxcle menyabet Best of The Best Startup program NextDev Telkomsel tahun ke-8. Startup tersebut menjadi pemenang setelah mengembangkan kendaraan listrik.

Produk kendaraan listrik yang mereka kembangkan antara lain skateboard listrik, electric bikes (prototype), dan electric scooter (prototype), serta membuka layanan konversi kendaraan listrik untuk kendaraan roda dua konvensional di Indonesia dengan menggunakan bahan daur ulang.

Atas keikutsertaan dan pencapaian selama berlangsungnya gelaran Program NextDev tahun ke-8 sejak September 2022 hingga Juni 2023, Nuxcle dinobatkan sebagai Best of The Best Startup dan mendapatkan reward berupa dana hibah untuk pengembangan serta penguatan fundamental bisnis ke depan.

Dengan inovasinya di bidang green & clean tech, Nuxcle membantu masyarakat Indonesia untuk menghemat lebih dari 5 kali lipat biaya bulanan untuk pembelian bahan bakar, sembari memperlambat laju pemanasan global dengan menerapkan konsep ekonomi sirkular yang berfokus pada proses reducing, reusing, dan recycling.

CEO Nuxcle Arif Fajar Saputra mengatakan, melalui NextDev, kami mendapatkan banyak insight tentang industri dan B2B yang membuat fokus kami semakin tajam.

"Sebelum mengikuti rangkaian program ini, kami belum terfokus pada tujuan tertentu karena ingin mengerjakan banyak hal. Namun, setelah mengikuti rangkaian Program NextDev, kami semakin fokus dengan tujuan kami dan membuka peluang bagi kami untuk berkembang serta memberikan dampak lebih terhadap lingkungan maupun sosial," kata Arif dalam keterangan persnya..

Sebagai salah satu startup yang telah merasakan dampak luar biasa dari keikutsertaan di Program NextDev, Arif berharap ke depannya NextDev dan Telkomsel bisa membantu lebih banyak startup potensial dan membuka akses networking startup di Indonesia.

Sementara Direktur Marketing Telkomsel Derrick Heng mengatakan, pihaknya konsisten dalam membuka semua peluang kemajuan melalui beragam inovasi bernilai tambah yang mendorong penguatan ekosistem digital di Indonesia.

"Dengan fondasi startup yang sustainable serta semakin kuat bersama NextDev, Telkomsel bersama ekosistem startup nasional dapat berkolaborasi memberikan dampak signifikan bagi inklusi ekosistem digital, dengan pemanfaatan teknologi terkini," ujarnya.

Program NextDev akan terus didorong untuk menjadi impact incubator yang senantiasa relevan dalam memberikan dukungan yang sesuai kebutuhan serta tantangan ekosistem startup Indonesia di masa mendatang."

Gelaran NextDev tahun ke-8 yang telah dimulai sejak September 2022 dengan tema #SustainBeyondExpectation, diikuti 233 startup digital potensial dari seluruh Indonesia, dengan sejumlah fokus pada trek Game and Gaming Platform, Health and Education, Tourism and Creative Economy, serta Green and Clean Tech. Lalu, melalui proses kurasi dan seleksi yang ketat, sebanyak 40 startup terpilih mengikuti fase NextDev Talent Scouting, dan 12 terbaik di antaranya lolos untuk berpartisipasi dalam program inkubasi NextDev Academy selama 3 bulan.

Pada Acara NextDev Summit ini, 4 startup pilihan tersebut kemudian melakukan final pitching dan mempersembahkan pemaparan inovasi terbaik mereka di hadapan para juri NextDev yang diwakili oleh Founder Jejak.in Arfan Arlanda, Chief Executive Officer (CEO) Telkomsel Mitra Inovasi Mia Melinda, Founding Partner Kinesys Group Yansen Kamto, Chief Technology Officer (CTO) INDICO Luthfi K. Arif, dan Vice President Corporate Communications Telkomsel Saki H. Bramono.