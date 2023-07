Cara Daftar BPJS Kesehatan Online Melalui Aplikasi JKN: Siapkan KK, KTP, NPWP, Rekening dan Pas Foto

TRIBUNNEWS.COM – Untuk mempermudah akses masyarakat, pendaftaran peserta BPJS Kesehatan bisa dilakukan secara online lewat ponsel dengan mengunduh Aplikasi JKN Mobile.

Kehadiran BPJS Kesehatan menjadi penting lantaran layanan sosial yang dihadirkan pemerintah ini memberikan jaminan kesehatan melalui berbagai macam program asuransi kesehatan

Seperti pengobatan suatu penyakit, pelayanan rawat jalan, rawat inap, serta perawatan rujukan, tindakan operasi, jasa ambulans, dan masih banyak lagi.

Tak hanya itu, per 1 Maret 2022 lalu, pemerintah memasukan BPJS Kesehatan sebagai syarat jual beli tanah.

Serta syarat untuk mengurus SIM, STNK, SKCK, daftar haji dan umrah, pengajuan KUR, pengajuan izin usaha dan program bantuan pemerintah .

Sesuai instruksi Presiden No. 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Baca juga: BPJS Kesehatan Tanggung Biaya Pengobatan Obesitas, Ketahui Syaratnya

Oleh karenanya, BPJS Kesehatan jadi semakin penting untuk dimiliki setiap individu.

Adapun untuk jenis kepesertaan BPJS Kesehatan dibagi menjadi tiga kelas

Kelas 1 memiliki besaran iuran Rp 150.000 per orang per bulan, kemudian kelas 2 sebesar Rp 100.000 per orang dan kelas 3 sebesar Rp. 35.000.

Untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan ada beberapa syarat yang harus dilampirkan.

Simak syarat mendaftar BPJS Kesehatandi Aplikasi JKN Mobile

1. Kartu Keluarga

2. Kartu Tanda Penduduk

3. NPWP