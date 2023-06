Tiket Pesawat Murah Jakarta-Singapura Penerbangan Langsung Mulai Rp 400 Ribu, Cek Jadwalnya

TRIBUNNEWS.COM - Sebagai satu negara yang dekat dari Indonesia, Singapura sering dikunjungi untuk tempat liburan.

Oleh karenanya, tak heran kalau banyak maskapai penerbangan yang menawarkan tiket pesawat murah untuk rute Jakarta-Singapura.

Bandara Changi, Singapura. Sejumlah maskapai layani penerbangan langsung Jakarta-Singapura dengan penawaran harga tiket pesawat murah mulai Rp 400 ribuan sekali jalan. (Instagram/ @changiairport)

Nah, jelang libur sekolah tahun ini, kamu bisa melihat dulu tiket pesawat murah Jakarta-Singapura.

Terdapat sejumlah maskapai penerbangan yang melayani rute Jakarta-Singapura dan menawarkan tiket pesawat murah, mulai dari Rp 400 ribuan saja.

Harga tiket pesawat murah Jakarta-Singapura ini berlaku untuk penerbangan langsung sekali jalan.

Sementara untuk keberangkatannya, dijadwalkan terbang dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta (CGK) dengan pemberhentian di Bandara Changi Singapura (SIN).

Diakses dari laman Skyscanner, berikut pilihan tiket pesawat murah Jakarta-Singapura untuk jadwal terbang pada Selasa (4/7/2023) mendatang.

Jetstar

Pesawat Jetstar menawarkan dua kali penerbangan internasional rute Jakarta-Singapura pada 4 Juli.

Tersedia jadwal penerbangan pagi dan malam yang bisa kamu pilih.

Berikut daftarnya:

1. Jetstar Asia JQ206