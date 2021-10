Mencari Model Kepemimpinan Bagi Generasi Milenial

Oleh : Poernama Prijatna *)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Berdasarkan hasil sensus penduduk Indonesia yang diterbitkan Badan Pusat Statistik pada Januari 2021, saat ini jumlah penduduk Indonesia mencapai 270,20 juta jiwa yang didominasi oleh usia produktif sebanyak 70,72%.

Insight menarik lainnya adalah dari total jumlah penduduk Indonesia tersebut 25,87%-nya adalah milenial dan 27,94% adalah gen-Z.

Sekedar informasi, milenial adalah mereka yang lahir di rentang tahun 1981–1996 dan Gen-Z adalah mereka yang lahir pada rentang tahun 1997–2012.

Berdasarkan catatan diatas, para milenial merupakan yang terbesar di berbagai organisasi atau perusahaan dan tidak sedikit dari mereka telah menduduki jabatan startegis.

Ada yang bilang kepemimpinan bukan tentang banyaknya umur atau pengalaman, akan tetapi tentang kesiapan.

Kesiapan inilah yang membedakan kualitas seorang pemimpin dan yang lainnya.

Karena kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu sehingga penting bagi kita untuk memahami betul tujuan kita dalam memimpin dan mengkomunikasikan tujuan tersebut dengan jelas kepada team, seperti kutipan John Maxwell berikut “A leader is a one who knows the way, goes to the way, and shows the way”.

Baca juga: Lomba Jakarta Millenial Report Pilih Taman Ismail Marzuki Jadi Objek Video

Beragam stempel melekat mewakili para milenial. Di satu sisi mereka dianggap sangat kreatif, inovatif dan enerjik.

Di sisi lain banyak juga yang menilai bahwa mereka mudah bosan, mudah mengeluh dan terlalu banyak menuntut.