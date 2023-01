PINTU Incubator Pilih 4 Brand Fashion Indonesia Tampil di Premiere Classe Paris Trade Show 2023

Dok. LAKON Indonesia

Suasana jumpa pers (Kiri ke kanan) Susan Budihardjo, Senior Fashion Designer & Founder of LPTB Susan Budihardjo, Thresia Mareta, Founder of LAKON Indonesia, Teten Masduki, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Soegianto Nagaria, Chairman of JF3, Ms. Charlotte Esnou, Cultural Attache at French Embassy in Jakarta.