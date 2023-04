Coach Yusman Bangun Relasi Pengusaha Indonesia dengan Pengusaha Amerika 

Coach Yusman, business coach dari ActionCOACH yang merupakan Top 50 Coach terbaik di dunia sejak 2016 sampai sekarang, dan nomor 1 di Indonesia, bersertifikat Amerika Serikat (AS), membangun relasi pengusaha Indonesia dengan pengusaha AS melalui perjalanan bisnis yang dilakukan 27 Maret 2023 hingga 7 April 2023.

Perjalanan bisnis yang diikuti sembilan pengusaha Indonesia bertajuk 'Business Coach USA Trip With Coach Yusman', mengunjungi kota-kota New York, Washington DC, Nasville hingga Niaga Falls Kanada.

Di Nasville, Tennessee, AS, rombongan pengusaha Indonesia ini mengikuti kegiatan BizX 2023 yang diadakan di Gaylord Opryland Resort & Convention Center Nashville.

BizX merupakan forum pembelajaran bagi pengusaha Amerika Serikat, Kanada, Amerika Selatan dan negara-negara Karibia untuk berkenalan dan membangun relasi dengan ratusan pengusaha Amerika, serta update ilmu terbaru dalam bidang bisnis dari pembicara internasional seperti Dr Gary Sanchez, Scott McKain, Amelia Rose Earhart, Robbie Kellman Baxter, Dustin Lynch, dan Brad Sugars.

Di event BizX ini juga pengusaha Indonesia ikut kompetisi dimana 600 lebih perusahaan Amerika bertanding merebut 20 lebih kategori penghargaan.

Salah satu pengusaha Indonesia yang ikut dalam rombongan pebisnis Indonesia ini yaitu Inti Solar memenangi salah satu kategori yang diperebutkan yaitu Best Retailer.

"Melalui perjalanan bisnis ini, kita ingin membangun relasi bisnis dengan para pengusaha Amerika khususnya sehingga bisnis semakin berkembang. Begitu juga kita memberikan banyak pengalaman baru dan ilmu baru melalui para pembicara internasional," ungkap Coach Yusman.

Dikatakan, BizX yang disponsori oleh ActionCOACH, menjadi tempat bagi semua klien ActionCOACH dan pengusaha di luar sana untuk mendapat ilmu bisnis terbaru, ide-ide bisnis, strategi & pemikiran bisnis yg bisa diterapkan di bisnis mereka untuk membuat perusahaan yang lebih baik. Setelah BizX 2023 di Nashville, kegiatan BizX 2024 tahun depan rencananya akan diadakan di Las Vegas, AS.

ActionCOACH sendiri adalah perusahaan (bukan asosiasi) pelatihan bisnis #1 di dunia dan Indonesia, yang memiliki cabang di lebih dari 80 negara, dan berpengalaman lebih dari 30 tahun.

Coach Yusman sendiri selain tercatat sebagai Top 50 Coach terbaik di dunia sejak 2016 sampai sekarang, dan nomor 1 di Indonesia, juga memenangi sejumlah penghargaan Global Awards Winning Business Coach, seperti 2022 USA Global ActionMAN Winner, 2022 Global Top 100 Club Business Coach, Certified USA Business & Executive Coach ActionCOACH, hingga Official Coach for The Great Game of Business USA.

Setahun sebelumnya Couch Yusman juga memperoleh penghargaan 2021 Global Coach with Best Community Impact; 2021 Asia Pacific Coach with Best Client Results dan lainnya, termasuk 2013, Asia Pacific, Firm of the Year.