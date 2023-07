Mozaik Kepemimpinan KNPI: Perlu Komunikasi dan Kecermatan Atasi Isu-Isu Internal

Mozaik Kepemimpinan KNPI: Bridging the Gap in Youth Entrepreneurship for Economic Prosperity

Ardian Fikri Rizki SM.l, MM

Wasekjen Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Wakil Ketua DPD 1 KNPI Provinsi Jambi

"Di HADAPAN KAMI TERBENTANG MASA DEPAN DAN HASIL PEMBANGUNAN BANGSA KAMI. GENERASI MUDA DAN HASIL PEMBANGUNAN ADALAH MASA DEPAN ITU SENDIRI. OLEH KARENA ITU, GENERASI MUDA, PEMBANGUNAN DAN MASA DEPAN ADALAH SATU KESATUAN YANG TIDAK TERPISAHKAN.” - Deklarasi Pemuda KNPI, 23 Juli 1973.

Kutipan sejarah dari deklarasi pemuda KNPI mengingatkan kita akan peran sentral pemuda sebagai garda terdepan dalam mewujudkan masa depan Indonesia yang makmur.

Seiring dengan perayaan ulang tahun ke-50 KNPI, saatnya merefleksikan perjalanan panjang organisasi ini dalam membentuk wadah bagi kreativitas dan aspirasi pemuda Indonesia.

Namun, perayaan ini juga menjadi kesempatan bagi kita untuk mengakui bahwa KNPI sedang dihadapkan pada beberapa tantangan serius.

Konflik kepemimpinan yang berlarut-larut telah menghambat kemajuan dan menyulitkan KNPI dalam mencapai tujuan mulianya.

Ini adalah saat yang tepat bagi para aktivis pemuda dan pengusaha untuk bersatu dan berkolaborasi guna mengatasi perbedaan dan merangkul perbedaan pandangan demi kemajuan bersama.

Tak dapat dipungkiri bahwa kepemimpinan KNPI pada berbagai tingkatan, baik di pusat maupun daerah, memiliki perbedaan pendekatan dan strategi dalam menghadapi tantangan.

Perlu adanya komunikasi dan koordinasi yang lebih baik agar KNPI dapat bersinergi dan mencapai konsensus dalam menjalankan misi dan visi organisasi.

Indonesia yang sedang menghadapi bonus demografi, dengan jumlah pemuda yang besar, memiliki potensi luar biasa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Namun, hal ini juga menuntut perhatian lebih dalam menghadapi permasalahan serius yang dihadapi pemuda, termasuk tingkat pengangguran yang tinggi dan akses terbatas terhadap pendidikan berkualitas.