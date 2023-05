Catat! Jadwal dan Lokasi Event Seru di Minggu Ini

TRIBUNNEWS.COM - Menuju akhir pekan, waktunya buat spending time bareng teman-teman ataupun keluarga dengan hunting berbagai macam event. Daripada bosen di rumah, ini dia rangkuman beberapa event offline di akhir pekan ini yang bisa kamu kunjungi.

Di hari Jumat (12/4) beberapa event seperti pameran, talkshow, dan konser musik bisa kamu hadiri. Salah satunya kamu bisa nonton konser Sabiphoria di Gambir Expo, Jakarta. Konser musik nostalgia ini menghadirkan sejumlah penyanyi dan band tahun 2000-an dengan lagu-lagu jaman dulu yang bisa bikin kamu bernostalgia!

Acara yang diadakan selama tiga hari ini ternyata menjual tiket presale 3 days pass seharga Rp 355.000 aja, loh! Atau kamu bisa beli tiket harian secara reguler dengan harga Rp 175.000 aja.

Sejumlah penyanyi dan band terkenal bakal tampil di sana yaitu, Alexa, Naff, Once, Letto, Ada Band, Kangen Band, dan masih banyak lagi.

Untuk arek suroboyo jangan sedih, dari sekarang kamu sudah bisa beli tiket konser Noah yang siap tampil di depan para penggemarnya pada 13 Mei 2023 di Hotel The Westin Surabaya.

Noah bakal membawakan 21 lagu hits andalannya. Konser musik bernama The Great Journey of Noah ini adalah penggabungan dari Past and Future of Noah Band Musical Journey yang sudah lebih dari satu dekade terus eksis dan tetap berkarya di industri musik Indonesia.

Kalau kamu minat untuk melihat Noah tampil dengan sejumlah lagu hitsnya, kamu bisa beli tiketnya secara online di tiket.com dengan harga Rp 500.000.

Nggak hanya itu, Sudut Baya Festival juga jadi salah satu event yang memadukan konser musik dengan pameran kuliner yang wajib dikunjungi warga surabaya pada 13-14 Mei 2023 nanti.

Di akhir pekan kamu juga bisa menghadiri pameran pendidikan yang dibuka secara gratis, ICAN Education Consultant. Kamu bisa mendapatkan informasi seputar universitas dan juga program pendidikan di luar negeri. Pameran ini diadakan di Fairmont hotel Jakarta Pusat dan Minggu 14 Mei 2023 di Harris Hotel Jakarta Utara dari pukul 13.00-18.00.

Bagi pecinta Jepang, kamu juga bisa menghabiskan akhir pekanmu dengan mengikuti acara Revo Ganbatta di Revo Town Mall Bekasi pada 13-14 Mei 2023. Event Jepang ini meliputi cosplay, band Jepang, kompetisi, dan berbagai performance lainnya.