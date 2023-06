Ada Ahmad Dhani Sampai Aldi Taher! Berikut Jadwal dan Lokasi Event Seru yang Menarik di Minggu Ini

TRIBUNNEWS.COM - Setelah satu minggu pikiran dipenuhi dengan pekerjaan ataupun tugas yang berat, tentunya spending time menjadi pilihan yang tepat. Apalagi kalau mencari hiburannya ditemani dengan teman-teman atau keluarga terdekat.

Berbagai event offline seperti konser musik hingga festival kuliner siap mengisi agenda kamu di akhir pekan minggu ini. Berikut rangkumannya dari berbagai sumber.

Di hari Jumat (26/5/2023), terdapat beberapa event menarik, seperti festival kuliner, pameran, dan konser musik yang bisa kamu hadiri. Di festival kuliner, kamu bisa menghadiri Myeongdong Korean Food Market Vol.2 di Main Atrium Emporium Pluit Mall, Jakarta.

Selain menghadirkan berbagai makanan khas dari Korea Selatan (Korsel), festival kuliner ini juga menghadirkan aktivitas lain, mulai dari noraebang atau karaoke lagu Korea, K-Pop Dance Performance, dan demo kelas memasak.

Acara yang berlangsung mulai 24 Mei 2023 - 4 Juni 2023 ini bisa kamu datangi bersama keluarga dan teman-teman tanpa dipungut biaya masuk, lho!

Di konser musik, kamu akan disuguhi dengan penampilan menarik dari Fiersa Besari, Ndarboy, Shaggydog, dan Jogja Hip Foundation dalam event Collabonation Tour Bantul di Parkir Timur Stadion Sultan Agung, Bantul, mulai pukul 16.30 WIB.

Untuk harga tiket, kamu bisa mendapatkannya melalui website resmi Collabonation Tour Bantul mulai dari Rp 75.000.

Bagi kamu yang suka dengan karya seni, kamu bisa mengunjungi event seni di Pameran Seni Visual Liquid Colour Community: Age Quod Agis di Jogja Gallery, Yogyakarta. Adapun pameran ini dapat dikunjungi mulai 16-27 Mei 2023 dari pukul 10.00-18.00 WIB, dengan harga tiket masuk hanya Rp 20.000 saja.

Tak hanya itu, untuk kalian pecinta Tiara Andini dan Lyodra, jangan sampai ketinggalan dengan event yang akan berlangsung mulai 27 - 28 Mei 2023 di Mandala Krida Yogyakarta dalam acara Serasa Nada 2.

Serasa Nada 2 juga akan dimeriahkan oleh penyanyi favorit lainnya, mulai dari The Panturas, For Revenge, Last Child, Aldi Taher, HiVi, Feel Koplo, JKT48, hingga Opick.

Apabila kamu berminat untuk datang, tiket presale 2 days pass seharga Rp 350.000 aja, lho! Atau kamu juga bisa membeli tiket harian secara reguler dengan harga Rp 200.000 aja.

Bagi pecinta Jepang, kamu juga bisa menghabiskan waktu akhir pekan bersama teman-teman dengan mengikuti acara Mini Waku Waku di FX Sudirman Jakarta pada 27-28 Mei 2023.

Dalam event ini, kamu akan disuguhi dengan kegiatan meet and greet cosplayer favorit kamu, cosplay competition, mabar arena, dan berbagai performance menarik lainnya dari guest star special, yakni Ariela, Enji Cosu, Eri Vicia, dan Shey.

Untuk harga tiket, kamu bisa mendapatkan harga presale day 1 dan day 2 dengan harga Rp 30.000 aja, lho!