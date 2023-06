Banyak Hal Seru di NMIXX SHOWCASE TOUR NICE TO MIXX YOU IN JAKARTA , Ada Apa Aja?

NMIXX SHOWCASE TOUR (NICE TO MIXX YOU) IN JAKARTA digelar di The Kasablanka Hall, Jumat, 9 Juni 2023.

TRIBUNNEWS.COM - NMIXX, grup idola rookie besutan JYP Entertainment tampil di Jakarta untuk pertama kalinya pada tanggal 9 Juni 2023 kemarin!

Lewat event bertajuk NMIXX SHOWCASE TOUR (NICE TO MIXX YOU) IN JAKARTA, girl group asal Korea Selatan yang beranggotakan Haewon, Lily, Sullyoon, BAE, Jiwoo, dan Kyujin ini bertemu dengan para penggemar Indonesia mereka secara langsung.

Apa aja sih keseruan yang ada di NMIXX SHOWCASE TOUR (NICE TO MIXX YOU) IN JAKARTA? Simak bahasan lengkapnya di sini!

1. Ada booth face paint, photobox dan photobooth

Sebelum acara dimulai, para NSWER (panggilan untuk penggemar NMIXX) di Indonesia bisa bersenang-senang di booth face paint, photobox, dan photobooth yang dihadirkan oleh MECIMAPRO selaku penyelenggara showcase ini. Jadi selain bikin kenangan sama NMIXX, bisa juga bikin memori seru bareng temen-temen!

2. Bisa liat sisi lain dari NMIXX

Selain title track kayak ‘O.O’, ‘Dice’, dan ‘Love Me Like This’, NMIXX enggak lupa buat ngebawain lagu-lagu B-Side mereka, lho! Kalau biasanya keenam idola ini tampil keren dan powerful, NSWER bisa lihat sisi gemas NMIXX di showcase ini melalui penampilan lagu seperti 'PAXXWORD' dan 'Just Did It'!

3. Main game bareng NSWER

Showcase ini juga jadi kesempatan NMIXX untuk bersenang-senang bareng NSWER. Keenam member sempat mengajak penonton untuk ikutan challenge ding daeng dong untuk lagu ‘Young, Dumb, Stupid’. Sebagai bagian dari game, NMIXX bahkan juga nyanyi lagu berbahasa Indonesia 'Satu Satu Aku Sayang Ibu'. Gemes banget sih!

4. Penampilan spesial dengan lagu cover

NMIXX SHOWCASE TOUR NICE TO MIXX YOU IN JAKARTA digelar di The Kasablanka Hall, Jumat, 9 Juni 2023 (Mecimapro)

Sebagai hadiah buat NSWER, NMIXX juga udah nyiapin performance spesial! Kejutan pertama adalah cover lagu ‘TT’ milik Twice, yang merupakan girl group senior mereka di JYP Entertainment. Setelah itu, NMIXX mengguncang panggung dengan penampilan cover lagu ‘Hey Mama’ milik Nicki Minaj, Bebe Rexha, dan Afrojack. Keren banget deh!

5. Ditutup meriah dengan ‘O.O’ dan ‘Love Me Like This’

Di penghujung acara, NMIXX balik lagi ke panggung setelah mendengar NSWER meneriakkan ‘NMIXX Saranghae’. Sebagai encore, para anggota kembali menyanyikan O.O dan ‘Love Me Like This’. Sesi penutup ini terasa makin meriah dengan penggemar yang kompak ikut nyanyi bareng NMIXX.

6. Kenal lebih dekat sama NMIXX

Di sesi perkenalan dan ment, keenam anggota girl group ini menceritakan banyak hal kepada NSWER, termasuk juga kesan pesan dan pengalaman menarik mereka selama menjalani showcase tour.

Mereka pun enggak kalah excitednya dengan para fans, karena ini pertama kalinya mereka bisa tampil di Indonesia.

Yang bikin malam itu jadi makin memorable, video dokumenter yang disiapkan oleh NSWER Indonesia untuk NMIXX sukses bikin para member terharu. Bahkan Jiwoo sampai nangis!