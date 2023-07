Bikin Mood Jadi Lebih Happy, Yuk Intip Daftar Jadwal Event Akhir Pekan Ini!

TRIBUNNEWS.COM - Memasuki akhir pekan, saatnya kamu melakukan aktivitas yang bisa membangkitkan mood setelah penat bekerja selama lima hari penuh. Untuk mengembalikan energi positif itu, kamu bisa memulainya dengan hal-hal yang simple, seperti mendengarkan musik, melakukan hobi, dan berkumpul dengan orang terdekat.

Aktivitas-aktivitas tersebut ternyata juga bisa kamu lakukan di luar rumah lho, misalnya dengan mengunjungi event seru yang ada di kota kamu. Yuk, simak kumpulan jadwal event yang akan hadir pada weekend ini!

We The Fest 2023 - GBK Sports Complex Senayan

Sederet musisi mancanegara seperti The Strokes, The 1975, Lewis Capaldi, The Kid Laroi, dan Daniel Caesar akan turut meramaikan ibu kota lewat salah satu festival musik terbesar, We The Fest 2023 yang berlangsung pada 21-23 Juli di GBK Sports Complex, Senayan.

Tak hanya mendatangkan penyanyi internasional, kamu juga bisa menikmati pertunjukan musik dari beberapa penyanyi Indonesia, antara lain Yura Yunita, Kunto Aji, David Bayu, Kahitna, Ziva Magnolya, dan masih banyak lagi.

Dengan tiket yang dibanderol seharga Rp880.000 sampai Rp7.300.000, kamu bisa menjelajahi berbagai spot menarik. Mulai dari area festival, instalasi seni, dan aneka kuliner food truck yang siap memanjakan lidah kamu.

Snapdragon Mobile Challenge Finals MLBB - Istora Senayan

Buat kamu yang hobi mabar Mobile Legends, jangan lewatkan pertandingan bergengsi yang satu ini. Kamu bisa menonton langsung para pemain Mobile Legends dari Asia Pasifik yang akan berlaga di kompetisi Snapdragon Mobile Challenge Finals MLBB.

Cukup membayar sebesar Rp30.000 sampai Rp70.000, kamu sudah bisa menonton Snapdragon Mobile Challenge Finals MLBB di Istora Senayan pada tanggal 21-23 Juli. Jangan khawatir jika kamu sedang tidak berada di Jakarta dan sekitarnya. Kamu tetap bisa merasakan euforia babak puncak Snapdragon Mobile Challenge dengan mengikuti livestream melalui platform Twitch dan YouTube resmi ESL Indonesia.

Depok Bookfest 2023

Sudah bosan membaca koleksi buku yang ada di rumah? Yuk, perbanyak koleksimu dengan berburu berbagai jenis buku di Depok Bookfest 2023. Di sini, kamu bisa menemukan banyak buku menarik dari penerbit ternama dengan harga yang terjangkau.

Bertajuk “Literasi Untuk Negeri”, festival buku ini menawarkan sejumlah event menarik yang dapat dinikmati oleh kutu buku dan anak-anak. Mulai dari Meet & Greet Penulis Buku Best Seller, kamu berkesempatan untuk bertemu langsung dengan author favoritmu. Selain itu, kamu juga bisa mengajak adik atau keponakan yang masih duduk di bangku TK dan SD untuk mengasah kreativitas si kecil lewat lomba Coloring Competition bersama Erlangga.

Kalau tidak ingin kehabisan buku incaranmu, ayo datang langsung ke Dmall mulai tanggal 22-23 Juli dan cek info selengkapnya di website depokita.com.

Festival Anime Musik Japan’s (FAM’S) - WTC Matahari Serpong