APHI: Deforestasi Sudah Turun Signifikan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) mengapresiasi Inpres Nomor 5 Tahun 2019, di mana aturan ini signifikan mendorong penurunan deforestasi sebanyak 75 persen pada 2020 dibanding 2019.

Direktur Eksekutif APHI Purwadi Soeprihanto mengatakan, laju deforestasi berhasil ditekan hanya sebanyak 115 ribu hektar tahun lalu.

"Tentu capaian ini sangat menggembirakan. Kita lihat target pada 2030, sektor kehutanan menurunkan laju deforestasi 400 ribu hektar per tahun, capai target menurunkan emisi 29 persen," ujarnya dalam acara "Sigmaphi Indonesia Webinar Series - After COP26: Indonesia and Its Commitment on Deforestation", Selasa (30/11/2021).

Karena itu, dia berharap angka deforestasi 115 ribu hektar tersebut bisa terus ditekan hingga mencapai di bawah 100 ribu hektar, bahkan 50 ribu hektar.

"Kita optimis target menurunkan emisi 29 persen di 2030 tercapai. Kita juga dukung kebijakan permanen moratorium tidak ada lagi izin di lahan gambut dan hutan primer," kata Purwadi.

Sementara itu, dia menambahkan, kebijakan tersebut menjadi catatan semua pemangku kepentingan agar dorong mitigasi kelola areal hutan demi hindari penambang liar dan kebakaran hutan.

"Lalu dalam UU Cipta Kerja, meminimalkan kegiatan intensifikasi lahan yang tidak terkontrol," pungkasnya.