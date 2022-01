Omicron Menggila, Ekonom Indef: PPKM Level 4 Perlu Dipertimbangkan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengatakan dampak varian Omicron tidak akan seburuk varian Delta.

Namun demikian seluruh pihak tetap harus waspada jangan sampai RS kembali penuh pasien Covid yang menyebabkan pasien non Covid susah mendapatkan ruang perawatan.

"Kebijakan PPKM Level 4 harus mulai dipertimbangkan di beberapa daerah, terutama Jakarta. Kebijakan level 4 dengan memperketat mobilitas dinilai efektif untuk mengendalikan laju penularan corona," kata Nailul saat dihubungi Tribun, Senin (17/1/2022).

Ia menilai perlunya pemerintah mengantisipasi kondisi terburuk yang akan terjadi.

"Maka dari itu, saya rasa pemerintah harus mengambil langkah lebih cepat sebelum pandemi covid kembali meningkat sampai puncaknya," tambahnya.

Nailul menyampaikan saat faskes kolaps di kasus ledakan varian Delta menjadi pelajaran penting.

"Beberapa daerah juga harus mulai waspada melonjaknya kasus corona ini. Penularan transmisi lokal nampaknya sudah mulai tampak di berbagai daerah," tukasnya.

Sebelumnya, Pemerintah memprediksi puncak gelombang pandemic varian omicron di Indonesia terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret 2022.