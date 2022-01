Terus Berkembang dengan Inovasi dan Digitalisasi, Bank BJB Optimis Tatap Tahun 2022 Lebih Cerah

TRIBUNNEWS.COM – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) siap menjalani tahun 2022 dengan optimisme dibandingkan tahun 2021 karena ekonomi mulai pulih.

Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi mengajak seluruh insan Bank BJB untuk menatap tahun 2022 ini dengan penuh semangat dan optimisme.

"Saya menyampaikan apresiasi serta ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh insan bank bjb. Kita akan mencatatkan kinerja di tahun 2022 yang lebih baik lagi dari tahun 2021," ujarnya pada acara Business Review Full Year - Tahun 2021, di Bali, Senin 17 Januari 2022.

Dia menjelaskan pandemi yang terjadi selama 2 tahun terakhir telah membuktikan betapa teknologi sangat membantu dalam berbagai aspek kehidupan. Bisnis dan kompetisi pun, tidak terlepas dari kemampuan suatu bank dalam beradaptasi terhadap permintaan akan layanan berbasis teknologi dari para nasabah.

Saat ini, menurutnya, sudah banyak bank bertransformasi menjadi bank digital. Bank yang menjalankan kegiatan utamanya melalui saluran elektronik tanpa jaringan kantor fisik.

"Fenomena bank digital merupakan masa depan dari industri keuangan, sehingga kita perlu melakukan inovasi dan bertransformasi agar bisa bersaing di industri perbankan," kata Yuddy.

Di era digital saat ini, kata Yuddy, kolaborasi adalah hal penting yang harus dilakukan oleh seluruh insan Bank BJB untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Perbedaan lokasi, jarak dan waktu bukan menjadi penghambat aktivitas untuk berkolaborasi dan Cross Collaboration adalah momentumnya

“Mari kita implementasikan program budaya perusahaan tahun 2022 bjb Trust Cross Collaboration. Lets make bjb better through better engagement and productivity," katanya.

Menurutnya, Bank BJB di tahun 2021 telah melakukan berbagai inovasi dan pengembangan digitalisasi. Hal tersebut berdampak pada pendapatan fee based income yang naik signifikan.

Di samping itu, pengembangan digitalisasi yang dilakukan juga mendorong kenaikan fee based income dari channel digital dan berkontribusi terhadap total fee based income sepanjang tahun 2021. Hal ini tidak terlepas dari makin luasnya ekosistem digital Bank BJB yang tumbuh sepanjang tahun 2021.