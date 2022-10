China Hadapi Masalah Ekonomi Pelik: Pertumbuhan Ekonomi Melambat, Pengangguran Melonjak

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK - China kini dikabarkan mengalami problem ekonomi yang amat pelik ditandai dengan tren pertumbuhan ekonomi yang melambat, hingga angka pengangguran usia muda yang menyentuh rekor tertinggi.

Problem perekonomian China saat ini juga ditandai dengan fenomena pasar perumahan runtuh, dan perusahaan manufaktur harus berjuang agar tetap berproduksi.

Dikutip dari CNN, ekonomi terbesar kedua di dunia itu sedang bergulat dengan dampak kekeringan parah.

Sektor real estate yang luas menderita akibat dari penumpukan utang yang terlalu banyak. Situasinya semakin memburuk setelah Beijing menerapkan kebijakan nol-Covid yang kaku. Bahkan tidak ada tanda-tanda kebijakan tersebut bakal berubah tahun ini.

Secara nasional, setidaknya 74 kota telah mengalami penguncian sejak akhir Agustus. Menurut perhitungan CNN berdasarkan statistik pemerintah, kondisi itu mempengaruhi lebih dari 313 juta penduduk.

Goldman Sachs pekan lalu memperkirakan bahwa kota-kota yang terkena dampak penguncian menyumbang 35 persen dari produk domestik bruto (PDB) China.

Pembatasan terbaru menunjukkan sikap tanpa kompromi China untuk membasmi virus dengan langkah-langkah kontrol yang paling ketat, meskipun ada dampak besar dari kebijakan tersebut.

"Beijing tampaknya bersedia menanggung biaya ekonomi dan sosial yang berasal dari kebijakan nol-Covid karena alternatifnya - infeksi yang meluas bersama dengan rawat inap dan kematian yang sesuai - merupakan ancaman yang lebih besar bagi legitimasi pemerintah," kata Craig Singleton, rekan senior China di Foundation for Defense of Democracies, sebuah think tank yang berbasis di Washington DC.

Bagi pemimpin China Xi Jinping, mempertahankan legitimasi itu lebih penting dari sebelumnya.

Apalagi saat ini Xi tengah berusaha agar terpilih untuk masa jabatan ketiga yang belum pernah terjadi sebelumnya saat Partai Komunis menggelar kongres terpentingnya dalam satu dekade bulan depan.