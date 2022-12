Rupiah Melorot 9,78 Persen Terhadap Dolar AS Sepanjang 2022, Awal Januari 14.261, Desember 15.731

Karyawan menunjukkan mata uang Rupiah dan Dolar AS di tempat penukaran uang di Jakarta

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sepanjang tahun ini terus mengalami tekanan.

Sepanjang 2022 ini, berdasarka data Bloomberg mata uang Garuda mengalami kemerosotan hampir 10 persen, yaitu 9,78 persen.

Jika pada awal Januari 2022 lalu kurs rupiah masih sebesar Rp 14.261/dolar AS, pada pengujung Desember 2022 kurs rupiah Jisdor telah mencapai Rp 15.731/dolar AS.

Pada Kamis (29/12/2022), kurs rupiah Jisdor melemah 0,18%.

Sedangkan kurs rupiah spot menguat 0,39% ke Rp 15.658 per dolar AS.

Analis DCFX Futures Lukman Leong mencermati bahwa kurs rupiah bergerak volatile pada perdagangan kemarin.

"Volatilitas ini dipicu oleh aksi spekulasi yang biasanya cukup efektif menggerakkan harga saat perdagangan sepi," kata Lukman kepada Kontan.co.id, Kamis (29/12).

Lukman memperkirakan rupiah berpotensi kembali bergerak volatile karena besok adalah hari perdagangan terakhir di tahun ini.

Dengan sentimen pasar yang masih menghindari risiko, rupiah kemungkinan akan kembali melemah.

Presiden Komisioner HFX International Berjangka Sutopo Widodo menilai bahwa pada perdagangan esok rupiah akan bergerak mendatar.

Hal tersebut berhubungan dengan aktivitas perdagangan yang telah kehilangan likuiditas di akhir tahun.

Sutopo memprediksikan rentang rupiah bakal berada di kisaran Rp 15.600 per dolar AS-Rp 15.700 per dolar AS di perdagangan Jumat (30/12).

Sedangkan, Lukman melihat rupiah akan bergerak di kisaran Rp 15.600 per dolar AS-Rp 15.750 per dolar AS.

Kurs rupiah terhadap dolar AS sepanjang 2022

Januari 14,381.00

Februari 14,371.00

Maret 14,349.00

April 14,418.00

Mei 14,544.00

Juni 14,848.00

Juli 14,958.00

Agustus 14,875.00

September 15,247.00

Oktober 15,542.00

November 15.742.00

29 Desember 15.731.00