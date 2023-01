Harga Cabai Mulai Menurun, Cabai Merah Keriting Paling Signifikan

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Harga cabai nasional terpantau mulai mengalami beberapa penurunan.

Meski tidak semua jenis mengalami penurunan harga, cabai merah keriting menjadi yang paling signifikan.

Mengutip data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan (SP2KP Kemendag), per Rabu (4/1/2023), harga cabai merah keriting turun menjadi Rp 39.600 per kilgoram (kg) dari Rp 41.200 per kg pada Senin (2/1/2023).

Harga cabai merah besar turut mengalami penurunan sebesar 0,78 persen Rp 38.600 per kg menjadi Rp38.300 per kg.

Harga cabai rawit merah justru alami kenaikan harga sebesar 2,16 persen dari Rp 64.800 per kg menjadi Rp 66.200 per kg.

Harga rata-rata komoditas pangan nasional cenderung beragam, namun lebih banyak yang mengalami penurunan harga.

Seperti harga bawang putih turun 0,36 persen dari Rp 27.500 per kg menjadi Rp 27.400 per kg. Sedangkan bawang merah naik 0,53 persen dari Rp 37.600 per kg menjadi Rp 37.800 per kg.

Harga daging ayam ras turun 0,81 persen dari Rp 37.100 per kg menjadi Rp 36.800 per kg. Telur ayam ras juga alami penurunan hampir serupa, sebesar 0,64 persen dari Rp 31.300 per kg menjadi Rp 31.100.

Harga daging sapi paha belakang turun 0,22 persen dari Rp 137.200 per kg menjadi Rp 136.900 per kg.

Selain penurunan yang dialami komoditas pangan nasional pada pertengahan pekan ini, ada kedelai impor yang harganya naik 0,66 persen dari Rp 15.100 per kg menjadi Rp 15.200 per kg.

Komoditas pangan seperti beras, minyak goreng, gula pasir, dan tepung terigu terpantau stabil sejak awal pekan.