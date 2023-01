Delta Air Lines Sediakan Wi-Fi Gratis di Udara Mulai Februari 2023

Pesawat Delta Airlines di apron Bandara Internasional John F. Kennedy di New York, pada 24 Desember 2021. (Photo by Yuki IWAMURA / AFP)

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mikael Dafit Adi Prasetyo

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK – Maskapai penerbangan Delta Air Lines berencana menambahkan layanan Wi-Fi gratis ke sebagian besar pesawatnya mulai 1 Februari 2023.

"Ini akan gratis, cepat, dan akan tersedia untuk semua orang," kata Ed Bastian, CEO Delta Air Lines di acara CES 2023.

Dia menambahkan, Delta Air Lines telah menginvestasikan lebih dari 1 miliar dolar AS dalam teknologi Wi-Fi selama beberapa tahun terakhir.

Dilansir dari CNN, penumpang yang nantinya dapat mengakses Wi-Fi secara gratis adalah mereka yang telah menjadi anggota program loyalitas SkyMiles. Sementara penumpang yang bukan anggota harus membayar biaya sebesar 10 dolar AS untuk menikmati layanan Wi-Fi.

Delta Air Lines saat ini membayar biaya berlangganan hampir 50 dolar AS per bulan untuk mengaktifkan layanan Wi-Fi untuk penerbangannya di Amerika Utara dan 70 dolar AS untuk penerbangan internasional.

Selain itu, Bastian juga berharap bahwa kehadiran layanan Wi-Fi gratis ini akan membuat pelanggan lebih loyal kepada maskapai Delta Air Lines.

Pada Oktober 2022, Delta Air Lines telah bermitra dengan Starbucks dan mulai menghadiahkan 1 miles untuk setiap 1 dolar AS yang dapat dibelanjakan di jaringan kedai kopi tersebut.

Bastian memperkirakan, kemitraan ini akan menambah 1 juta anggota SkyMiles dalam setahun.