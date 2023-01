IHSG dan Rupiah Hari Ini Beda Nasib, Mata Uang Garuda Kini Jadi Rp 15.154 per Dolar AS

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (17/1/2023) berakhir di zona hijau.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melonjak 1,19 persen atau 79,28 poin ke 6.767,34.

Namun naiknya IHSG tersebut tidak diikuti dengan rupiah yang hari ini lunglai.

Mata uang Garuda di Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) ada di level Rp 15.154 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Selasa, melemah 0,89% dari sehari sebelumnya yang ada di Rp 15.019 per dolar AS.

IHSG naik di hari keempat berturut-turut hingga hari ini.

Penguatan IHSG disokong oleh kenaikan delapan indeks sektoral. Sektor teknologi melejit 1,94%. Sektor keuangan melonjak 1,15%.

Sektor infrastruktur menguat 0,65%. Sektor energi menanjak 0,49%. Sektor perindustrian menguat 0,48%.

Sektor barang konsumsi primer menguat 0,42%. Sektor barang konsumsi nonprimer naik 0,41%. Sektor barang baku menguat 0,34%.

Tiga sektor justru turun saat IHSG naik tinggi. Sektor properti dan real estate turun 0,24%. Sektor kesehatanmelorot 0,19%. Sektor transportasi dan logistik terkoreksi 0,03%.

Top gainers LQ45 hari ini adalah:

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) 6,54%

PT Timah Tbk (TINS) 5,28%

PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) 5,22%

Top losers LQ45 terdiri dari:

PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) -2,68%

PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) -2,36%

PT Bank Jago Tbk (ARTO) -1,29%