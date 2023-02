Harga Beras dan Cabai Hari Ini Kembali Naik, Berikut Rincian Lengkapnya

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Harga sejumlah komoditas pangan terpantau mengalami kenaikan. Hanya beberapa yang turun.

Mengutip data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional pada Selasa (7/2/2023), harga semua jenis beras rata-rata mengalami kenaikan sebesar Rp 100 per kilogram. Rata-rata harga beras hari ini Rp 13 ribuan per kg

Beras kualitas super I Selasa ini di harga Rp 14.350 per kg dan beras kualitas super II di harga Rp 13.900 per kg.

Harga beras kualitas medium I sebesar Rp 13 ribu per kg dan medium II Rp 12.850 per kg. Beras kualitas bawah I harganya Rp 11.850 per kg dan kualitas bawah II Rp 11.550 per kg.

Harga cabai rawit merah mengalami kenaikan tertinggi di antara komoditas pangan lainnya sebesar Rp 2.900 menjadi Rp 55.800 per kg.

Kenaikan tertinggi ini diikuti cabai lainnya, yaitu merah keriting yang harganya naik Rp 1.450 menjadi Rp 43.400 per kg. Cabai merah besar naik Rp 800 menjadi Rp 40.350 per kg.

Sesama rawit lainnya, cabai rawit hijau, mengalami kenaikan harga sebesar Rp 500 menjadi Rp 46 ribu per kg.

Lalu, bawang kompak mengalami kenaikan harga. Bawang merah ukuran sedang naik Rp 650 menjadi Rp 42.750 per kg. Bawang putih ukuran sedang naik Rp 100 menjadi Rp 30.200 per kg.

Baca juga: Impor Sudah, Operasi Pasar Sudah, Tapi Kok Harga Beras Nggak Turun-turun Ya

Harga minyak goreng curah naik Rp 50 menjadi Rp 15.700 per kg, sama halnya dengan daging ayam ras segar naik Rp 100 menjadi Rp 33.850 per kg.

Di tengah kenaikan ini, masih ada daging sapi kualitas 2 yang turun Rp 100 menjadi Rp 128.900 per kg. Telur ayam juga turun Rp 150 menjadi Rp 29.500 per kg.

Baca juga: Jadi Penyebab Inflasi, Harga Cabai Merah dan Rawit Makin Pedas di Januari 2023

Berikut daftar harga rata-rata komoditas pangan dari semua provinsi Indonesia:

Beras Kualitas Bawah I: Rp 11.850 per kg

Beras Kualitas Bawah II: Rp 11.550 per kg