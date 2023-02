Operasi Pasar Sudah Gencar, Harga Beras Masih Terpantau Naik

Pekerja mengangkat beras Bulog ke gudang PT Food Statiton Tjipinang Jakarta Timur untuk disalurkan ke masyarakat sebagai program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) beras, Jumat (3/2/2023). Rata-rata harga beras kualitas medium I hari ini seharga Rp 13.050 per kilogram. Termahal ada di Kalimantan Selatan, yaitu Rp 15.950 per kilogram. Termurah ada di Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan harga Rp 10.450 per kilogram.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Harga rata-rata beras masih tetap naik meski operasi pasar sudah gencar dilakukan.

Pantauan Tribunnews pada laman Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan (SP2KP Kemendag) pada Jumat (10/2/2023), harga beras medium naik Rp 100 dari Rp 11.600 per kilogram menjadi Rp 11.700 per kilogram.

Sumatera Barat menjadi provinsi yang memiliki beras medium termahal, di mana harganya dibanderol Rp 14.083 per kilogram. Beras medium termurah ada di Sulawesi Selatan. Harganya Rp 9.600 per kilogram.

Bila beras medium alami kenaikan, beras premium tetap stabil di harga Rp 13.500 per kilogram. Harga paling mahal ada di Sumatera Barat sebesar Rp 16.735 per kilogram, paling murah ada di Sulawesi Selatan sebesar 11.339 per kilogram.

Sedangkan, menurut data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, harga rata-rata beras naik Rp 100 dibanding pekan lalu, menjadi Rp 13.050 per kilogram.

Rata-rata harga beras kualitas medium I seharga Rp 13.050 per kilogram. Termahal ada di Kalimantan Selatan, yaitu Rp 15.950 per kilogram. Termurah ada di Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan harga Rp 10.450 per kilogram.

Lalu, rata-rata harga beras kualitas medium II seharga Rp 12.900 per kilogram. Kalimantan Selatan kembali jadi yang termahal, di mana harga di provinsi tersebut adalah Rp 18.600 per kilogram. Di NTB harganya paling murah, Rp 10.250 per kilogram.

Beras kualitas super I memiliki rata-rata harga Rp 14.400 per kilogram. Termurah dapat ditemukan di Sulawesi Barat seharga Rp 11.650 per kilogram dan termahal ada di Kalimantan Tengah seharga Rp 23.850 per kilogram.

Kemudian, rata-rata harga beras kualitas super II seharga Rp 13.950 per kilogram. Sulawesi Selatan miliki harga termurah sebesar Rp 11.700 per kilogram, termahal ada di Kalimantan Tengah sebesar Rp 21.450 per kilogram.

Gencarkan Operasi Pasar

Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog melakukan operasi pasar di sejumlah pasar ritel modern seluruh Indonesia untuk menstabilkan harga beras pada Rabu (8/2/2023).

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyatakan, pihaknya telah mendistribusikan beras Bulog medium ke pasar-pasar modern dengan harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp 9.450 per kilogram.

Arief memastikan, pendistribusian beras dilakukan secara menyeluruh mulai dari pasar tradisional hingga ke pasar modern.