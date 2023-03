Update Harga BBM 20 Maret 2023: Pertamina, Shell, BP, dan Vivo

TRIBUNNEWS.COM – Berikut daftar perbandingan harga BBM terbaru dari Pertamina, Shell, BP, dan Vivo hari ini, Rabu (20/3/2023).

Tak hanya PT Pertamina yang melakukan penyesuain harga BBM.

Per 1 Maret 2023 kemarin, badan usaha penyalur BBM seperti Shell Indonesia, BP-AKR, hingga PT Vivo Energy Indonesia turut menaikkan harga BBM nonsubsidi.

Dilansir laman MyPertamina, harga BBM Pertamina jenis Pertamax yang semula dipatok dikisaran Rp 12.800 per liter, kini naik menjadi Rp 13.300 per liter.

Harga BBM Pertamax Turbo juga ikut naik dari sebelumnya Rp 14.850 per liter menjadi Rp 15.100.

Shell, BP, dan Vivo Naik Ikuti Pertamina

Kenaikan serupa juga dialami oleh Shell Indonesia. Berdasarkan pengumuman resmi yang diunggah di website perusahaan, Shell resmi menaikkan beberapa jenis BBM.

Misalnya jenis Shell Super yang dibandrol menjadi Rp 13.990 per liter dari sebelumnya berada di kisaran harga Rp 13.950 per liter pada periode Februari 2023.

Kemudian BBM Shell V-Power yang naik jadi Rp 14.890 per liter, dari sebelumnya Rp 14.620 per liter dan Shell V-Power Nitro+ yang dijual Rp 15.240 per liter, naik dari Rp 14.980 per liter.

Sedangkan harga BBM di SPBU BP-AKR, harga BP 90 yang setara dengan Pertalite (RON 90) khusus area Jabodetabek dibanderol naik sekitar Rp 710 per liter, jadi Rp 14.110 per liter dari sebelumnya Rp 13.400 per liter.

Lalu, BP 92 (RON 92) yang dijual Rp 14.200 per liter, naik Rp 700 per liter dari sebelumnya Rp 13.500 per liter.

Sementara harga BP 95 dipatok Rp 14.690 per liter dari harga Rp 14.490 per liter, dan terakhir BP Ultimate dijual Rp 14.890 per liter dari sebelumnya Rp 14.620 per liter.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, harga BBM di SPBU Vivo juga ikut mengalami penyuasain harga.

Termasuk BBM Revvo 92 (RON 92) yang naik menjadi Rp 14.000 per liter dari sebelumnya Rp 13.800 per liter.