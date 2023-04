Transformasi Digital BRI Life Tingkatkan Efisiensi dan Produktivitas Usaha

Laporan Wartawan Tribunnews, Hendra Gunawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – BRI Life terus menjalankan transformasi digital untuk mendorong perusahaan asuransi jiwa ini tetap kompetitif di pasar, efisien dan makin produktif.



Direktur Utama BRI Life Iwan Pasila mengatakan, digitalisasi yang terus dilakukan kini secara signifikan meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas usaha.

“BRI Life akan terus berupaya menyediakan cara agar seluruh nasabah bisa mendapatkan akses layanan produk asuransi dengan mudah,” kata Iwan dalam keterangan persnya, Jumat (13/4/2023).

Iwan menjelaskan, perusahaannya menjalankan transformasi bisnis proses, inovasi model bisnis, serta tata kelola jaringan kerja dengan memadukan kapabilitas digital, jaringan fisik serta layanan terpadu secara corporate.

Atas kerja keras tersebut, BRI Life mencatatkan prestasinya dengan menerima penghargaan pada ajang bergengsi Digital Brand Award 2023.

Pencapaian ini didapat dari kategori The Best Leaders Personal Digital Brand 2023 – “The Most Reputable Life Insurance CEO in Digital Platform” yang diselenggarakan Infobank di Jakarta, Rabu (12/4/2023) dan diterima langsung oleh Iwan Pasila selaku Direktur Utama BRI Life.