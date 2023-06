Pullman Jakarta Central Park Sukses Ramaikan Jakarta International BNI Java Jazz Festival 2023

TRIBUNNEWS.COM - Jakarta International Java Jazz Festival ke-18 berhasil digelar pada 2-4 Juni 2023 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Indonesia.

ALL - Accor Live Limitless, program loyalitas gaya hidup Accor sebagai salah satu sponsor utama suskses menghadirkan penampilan spesial di ALL Stage yang spektakuler oleh Dekat, Endah N Resha, dan Adhitia Sofyan, serta ALL Lounge dengan berbagai macam makanan, minuman, permainan, dan hadiah.

Di ALL Lounge, tim F&B Pullman Jakarta Central Park mengekspresikan semangat dan kreativitas mereka untuk menciptakan sweet delights yang lezat.

Semua peserta Java Jazz Festival dipersilakan untuk mencicipi sajian yang kaya rasa, memanjakan diri dan mendapatkan kesempatan untuk menjadi anggota ALL - Accor Live Limitless dengan hadiah yang beragam dan tak terbatas.

ALL - Accor Live Limitless berkomitmen untuk selalu menghadirkan berbagai macam acara dan pengalaman bergengsi. Menjadi anggota ALL – Accor Live Limitless mudah dan gratis - kunjungi all.com. Sampai jumpa di keseruan lainnya!