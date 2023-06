Dorong Inovasi, Cladtek Klaim Sudah Memiliki Lebih dari 50 Persen TKDN

Ilustrasi. Undang-Undang tentang TKDN pada UU no 3 tahun 2014 dan berkembang dengan turunannya mengenai perindustrian sudah menjelaskan terkait aturan rantai pasokan (Supply Chain Management) yang wajib menggunakan produk dalam negeri sebagai pendukung proyek-proyek di Indonesia.

TRIBUNNEWS.COM, BATAM - PT Cladtek BI Metal Manufacturing (Cladtek), perusahaan multinasional yang menggeluti dunia perpipaan dan komponen aksesori di industri minyak dan gas yang beroperasi di Batam, memberikan perhatian penuh terhadap upaya pemenuhan rantai pasokan Dalam Negeri yang diukur dalam Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)-nya.



Hal itu sesuai dengan Undang-Undang tentang TKDN pada UU no 3 tahun 2014 dan berkembang dengan turunannya mengenai perindustrian sudah menjelaskan terkait aturan rantai pasokan (Supply Chain Management) yang wajib menggunakan produk dalam negeri sebagai pendukung proyek-proyek di Indonesia.



Group Chief Operating Officer and SVP The APAC Region Cladtek Christopher K Anandaganeshan menegaskan Cladtek tidak akan menyia-nyiakan dukungan penuh Pemerintah.

"Kami berkomitmen mengembangkan inovasi-inovasi produknya dalam rangka meningkatkan TKDN demi mendapatkan sertifikasi yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Sejauh ini ada puluhan produk Cladtek berhasil mencapai angka TKDN sekitar belasan persen hingga lebih dari 50 persen tergantung jenis produknya," ujarnya, Senin (12/6/2023).

Dengan portofolio yang mencakup produk cladding weld overlay untuk pipa, fittings, flange dan mechanically lined pipe (MLP) untuk pipa, serta Hot Induction Bending dan semua komponen terkait, Cladtek berharap akan terus meningkatkan sertifikasi TKDN-nya sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Menurut Christopher, sesungguhnya tradisi inovasi sudah berkembang lama di Cladtek. Sejak berdiri 20 tahun lalu, Cladtek selalu memberi ruang kepada anak bangsa untuk melahirkan inovasi-inovasi terbaru.

Seperti di antaranya, Rapid Pipe, Mechanically Lined Pipe (MLP) yang memiliki ulir dan konektor di ujung pipa ini membuat instalasi akan lebih cepat, lebih cost efficient, dan juga dapat dipakai kembali konektornya. Produk ini juga akan memberikan cycle life yang jauh lebih tinggi dibandingkan MLP konvensional.

“Teknologi terbaru Cladtek yang kami produksi di Batam itu telah menyebar ke seluruh dunia, seperti di Brasil dan Arab Saudi,” tegas Christopher.

“Selain itu, kami juga mengembangkan otomatisasi, desain produk, dan dukungan lainnya di Indonesia yang diterapkan secara global. Kami melatih pengelas di Indonesia untuk keahlian weld overlay,” lanjutnya kini menempatkan sekitar 65 lulusan Indonesia di Arab Saudi untuk bekerja bersama dengan karyawan setempat.

Bagi Cladtek, inti dari program-program inovasi yang dijalankan adalah efisiensi yang berarti memberikan manfaat sebesar-besarnya. Mengapa? Dengan menggunakan tenaga kerja lokal dan membeli bahan baku dari produsen lokal pula, maka selain akan mendukung industri di Tanah Air, juga akan menjaga uang tetap berputar di dalam negeri.

“Kami yakin, Cladtek mampu melahirkan teknologi dan kualitas setara atau lebih baik dari pemain-pemain utama, terutama dalam manufaktur MLP. Terbukti produk MLP kami memiliki tingkat kekeliruan yang rendah dan telah disetujui oleh Chevron, Petronas, dan penyedia minyak dan gas utama lainnya selama 20 tahun terakhir ini,” tegas Christopher lagi.

Dengan bekal semangat dan optimisme yang dimiliki, ke depan Cladtek diharapkan akan semakin eksis di industri minyak dan gas; termasuk di energi geothermal yang berkelanjutan. “Kami ingin membawa perubahan yang lebih baik.

Dengan kapabilitas yang kami miliki, kami berharap akan dapat hadir di semua negara. Saat ini kami sedang mengembangkan fasilitas fabrikasi untuk membawa Cladtek ke level berikutnya. Target kami berikutnya adalah meningkatkan pendapatan dua kali lipat dengan menciptakan permintaan global untuk industri minyak dan gas,” pungkasnya.