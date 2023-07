Pentingnya Pemahaman Wellbeing Management dalam Pengelolaan SDM Bagi Para Praktisi HR

Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pandemi Covid-19 dan disrupsi digital telah mengubah tatanan dunia kerja, termasuk di Indonesia. Pola kerja, suasana kerja, jam kerja, tempat kerja, interaksi karyawan dan manajemen, reward dan punishment juga berubah.

Yang tidak berubah, tuntutan agar karyawan bekerja lebih produktif dan efisien.

Di sisi lain, karyawan merasakan tekanan ini menjadi tidak sehat fisik dan mental. Jadi, inilah momen fungsi Human Resources (HR) menjalankan program wellbeing management (manajemen kesejahteraan) yang humanis dan efektif.

Jika perusahaan menjadikan wellbeing management sebagai prioritas, maka akan mendatangkan banyak manfaat. Perusahaan pelatihan bidang SDM AIHR (Academy to Innovate HR) menyebutkan, praktik wellbeing management memberikan banyak mamfaat.

Antara lain, mengikat dan meretensi karyawan-karyawan terbaik, menarik talenta bermutu dari luar perusahaan, membuat karyawan lebih sehat secara fisik dan nonfisik, meningkatkan produktivitas, serta mempertahankan semangat dan kebahagiaan karyawan dalam bekerja.

Pentingnya wellbeing management di perusahaan ini menjadi bahasan menarik di acara The 14th Indonesia HR Excellence Conference & Awarding 2023 yang diselenggarakan SWA dan Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi & Bisnis (LMFEB) Universitas Indonesia, baru-baru ini di Jakarta.

Acara ini mengangkat tema Humanizing the Work Experience; The Success Formula in Developing New HR Capabilities and Employee Well-Being untuk meneguhkan bahwa berbagai kegiatan sumber daya manusia (SDM) di perusahaan.

Sebaiknya, menempatkan harkat karyawan sebagai manusia, karena karyawan bukan mesin atau angka. Menariknya, perhatian terhadap masalah wellbeing belakangan ini mengemuka di banyak perusahaan, sehingga menjadi salah satu pendorong diadakannya penghargaan HR Excellence Award 2023.

"Untuk pertama kalinya HR Excellence Award 2023 menetapkan beberapa kategori penilaian baru. Salah satunya, tentang best practice di bidang Wellbeing Management. Meskipun merupakan kategori penilaian baru, ternyata partisipan di kategori ini relatif banyak,” ujar Kemal E. Gani Chief Editor SWA Media.

Dia mengatakan, berdasarkan penilaian panel juri independen, sejumlah perusahaan partisipan bahkan mampu mencapai kriteria ‘Excellent’ di kategori Wellbeing Management.

HR Excellence Award 2023 menyeleksi perusahaan-perusahaan terbaik di Indonesia yang excellent dalam pengelolaan SDM-nya. Mereka diharapkan dapat menjadi pembelajaran (benchmarking) bagi para praktisi SDM di banyak perusahaan lainnya.

Pelaku SDM antusias merespons perhelatan ini tercermin dari masuknya 61 perusahaan yang berpartisipasi mendaftar dan mengikuti penjurian yang melibatkan para pakar dan praktisi senior bidang HR. Peserta berasal dari kalangan korporasi BUMN, swasta, dan startup di Tanah Air.

Willem Makaliwe, Managing Director LMFEB UI salah satu juri mengaku terkejut dengan animo dan spirit peserta yang luar biasa. Artinya, pelaku SDM antusias mengembangkan SDM perusahaan di tengah situasi ekonomi nasional dan global yang masih menantang ini.

Para finalis disaring melalui beberapa tahap yang diakhiri dengan sesi penjurian oleh panel dewan juri melalui presentasi dan tanya-jawab via Zoom.

Peserta dibagi ke dalam sejumlah kategori bidang HR yang menjadi peminatan. Ada kategori Learning & Development (L&D) and Knowledge Management, Reward Management & Talent Retention Strategy, HR Digitization and People Analytics, Employer Branding and Talent Acquisition, serta Wellbeing Management.

Willem mengatakan, berdasar paparan peserta, secara umum strategi manajemen SDM yang dijalankan semakin baik di mana ada kesadaran bahwa aspek-aspek tersebut memang penting untuk membuat SDM tenang.

Jawara HR Excellence Award 2023diantaranya adalah PT Prudential Life Assurance, Sinar Mas Mining TechConnect, PT Elnusa Tbk, PT Pos Indonesia (Persero), PT Huawei Tech Investment, PT Pertamina (Persero), Holding Perkebunan Nusantara PT Perkebunan Nusantara III (Persero), Coca Cola Europacific Partners Indonesia (PT Coca Cola Distribution Indonesia).