Tingkatkan Kenyamanan Nasabah HSBC Premier, HSBC Indonesia Luncurkan Sederet Layanan

TRIBUNNEWS.COM - PT Bank HSBC Indonesia (HSBC Indonesia) kembali menawarkan berbagai keistimewaan untuk meningkatkan pengalaman dan kenyamanan nasabah HSBC Premier yang akan bepergian ke luar negeri di HSBC ANA Travel Fair yang berlangsung pada 3-6 Agustus di Central Park Mall, Jakarta.

Adapun sejumlah keistimewaan yang ditawarkan HSBC Indonesia kepada nasabah HSBC Premier antara lain:

1. Untuk pertama kalinya HSBC memberikan akses pre-sale bagi nasabah HSBC Premier dengan mengunjungi Kantor Cabang HSBC terpilih di Jakarta dan Surabaya, sehingga nasabah HSBC Premier bisa menikmati kemudahan pembelian lebih awal dengan harga khusus.

2. Nasabah memiliki fleksibilitas dalam menentukan tanggal keberangkatan dan ketibaan, atau tanpa black-out date.

3. Kapasitas bagasi yang besar, yakni 2 x 23 kg untuk kelas Ekonomi dan 2 x 32 kg untuk kelas Bisnis.

4. Promo harga tiket pesawat ke Jepang, Amerika Serikat dan Kanada dengan cashback mencapai Rp4 juta.

Selain itu, nasabah yang melakukan pembelian tiket menggunakan kartu kredit HSBC pada saat HSBC ANA Travel Fair akan memperoleh poin rewards sebesar 20 kali untuk transaksi pembelanjaan kartu kredit HSBC yang mereka lakukan selama berada di negara tujuan. Akumulasi poin rewards nantinya akan memungkinkan nasabah melakukan perjalanan ke luar negeri dengan cara menukarkannya dengan frequent flyer miles.

Baca juga: HSBC Dukung Pengelolaan Likuiditas Macmahon Indonesia Melalui Produk Treasury

Pada HSBC ANA Travel Fair kali ini, HSBC Indonesia kembali menggelar program Kejutan 1 Poin selama travel fair berlangsung. Lewat program ini, nasabah bisa menukarkan 1 poin kartu kredit miliknya dengan produk perlengkapan bepergian dari Uniqlo.

"HSBC Indonesia berkomitmen untuk terus berinovasi dalam memberikan layanan terbaik bagi nasabah HSBC Premier yang meliputi tiga pilar utama, yaitu Pengelolaan Kekayaan (Wealth Management), Gaya Hidup (Lifestyle), dan Pendidikan Internasional (International Education). Khusus untuk pilar lifestyle, kami menggandeng ANA, maskapai premium nomor satu di Jepang, untuk memberikan layanan end-to-end sejak dari pembelian tiket, persiapan sebelum melakukan perjalanan, hingga saat melakukan perjalanan,” ungkap Lanny Hendra, Direktur, Wealth and Personal Banking, PT. Bank HSBC Indonesia.

Lanny menambahkan, keuntungan lain yang bisa dinikmati nasabah Premier HSBC yang ingin pergi ke Amerika Serikat (AS) dan Kanada adalah waktu penerbangan ANA yang hanya melakukan satu stop over di Jepang. Dengan demikian, para penumpang dapat menikmati waktu transit yang memadai untuk beristirahat dengan nyaman, sebelum melanjutkan perjalanan ke AS selama 10-12 jam berikutnya.

Tak hanya itu, nasabah juga berhak mendapatkan layanan free stop over, yakni gratis singgah di Tokyo tanpa batas waktu untuk tujuan AS dan Kanada. Hal ini akan terasa sangat menunjang kenyamanan ketika melakukan perjalanan jauh terutama ketika bepergian bersama keluarga. Selain itu, nasabah Premier juga bisa menikmati layanan gratis airport transfer ketika akan berangkat ke luar negeri dan setibanya kembali di tanah air.

Baca juga: HSBC Dukung Indonesia Pacu Realisasi Investasi, Terutama di Sektor ESG

Jepang merupakan salah satu negara favorit wisatawan Indonesia, termasuk nasabah HSBC Premier. Data maskapai ANA menunjukkan, total jumlah penumpang pesawat dari Indonesia ke Jepang dan AS mencapai sekitar 98.000, naik 129 persen pada tengah tahun pertama di 2023 dibanding dengan tengah tahun pertama di 2019.

Mengutip data Statista, menyantap makanan Jepang, belanja, dan menikmati pemandangan di Jepang yang indah merupakan aktivitas populer wisatawan Indonesia yang liburan ke Jepang.

Adapun untuk harga tiket pesawat ke Jepang ditawarkan mulai dari Rp 6,5 juta (termasuk cashback Kartu Kredit HSBC Premier Mastercard)