HSBC Dukung Pengelolaan Likuiditas Macmahon Indonesia Melalui Produk Treasury 

Layanan treasury HSBC bagi Macmahon Indonesia berhasil meraih Treasuries Client Award: Best Liquidity and Investment Solution

TRIBUNNEWS.COM - Sebagai pemain global berpengalaman dalam layanan treasury, HSBC sekali lagi membuktikan proposisi yang kuat setelah layanan treasury yang diimplementasi di salah satu klien HSBC mendapatkan penghargaan dari The Asset Triple A Awards.

Layanan treasury HSBC bagi Macmahon Indonesia berhasil meraih Treasuries Client Award: Best Liquidity and Investment Solution dari majalah The Asset yang berbasis di Hong Kong, media yang terkenal akan metodologinya yang ketat dan standar penilaiannya yang tinggi.

Penghargaan tersebut merupakan bukti kemampuan HSBC dalam memberikan solusi yang efektif dalam pengelolaan likuiditas nasabah korporasi.

Macmahon Indonesia, anak usaha perusahaan tambang asal Australia, mengoperasikan tambang tembaga dan emas di Batu Hijau, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Tambang tersebut merupakan yang kedua terbesar di antara semua tambang tembaga dan emas di Indonesia.

Macmahon menawarkan layanan untuk operasi tambang di permukaan dan bawah tanah, serta pengembangan, rekayasa, dan rehabilitasi lokasi. Dengan cakupan operasional dan bisnis yang luas, Macmahon membutuhkan terobosan untuk meningkatkan kualitas operasi hariannya. Perusahaan berharap dapat mengelola arus kas serta modal kerja dengan lebih baik dan mudah diakses.

Sebelum implementasi solusi dari HSBC, Macmahon mengelola proses pinjaman anak usaha (intercompany loan) secara manual. Hal ini menyebabkan proses transfer dana, perhitungan, dan pelaporan saldo kas cukup memakan waktu.

Padahal, pinjaman dari satu unit bisnis ke unit lain sejatinya dimaksudkan untuk kelancaran arus kas demi menunjang efisiensi operasional. Proses manual ini berakibat pada pengelolaan akun-akun yang tidak optimal.

Untuk memecahkan masalah tersebut, Macmahon memutuskan untuk mencari solusi terintegrasi (all-in-one) untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan likuiditasnya. Solusi tersebut diharapkan dapat menciptakan efisiensi dalam pergerakan neraca, perhitungan bunga, dan pelaporannya.

Perusahaan melihat produk treasury HSBC, yaitu Global Liquidity Solutions (GLS), sebagai opsi yang tepat karena adanya sistem konsentrasi kas otomatis. Sistem tersebut memungkinkan pengumpulan dana di sebuah rekening terpusat yang menawarkan pengelolaan likuiditas yang sederhana serta suku bunga lebih tinggi.

Dengan adanya akun saldo yang terpusat, Macmahon berhasil meminimalisasi proses manual dalam perhitungan saldo dan pendapatan bunga dari intercompany loan. Keunggulan GLS dalam otomatisasi transaksi atau settlement antar akun juga mencegah munculnya penalti keterlambatan yang sebelumnya kerap terjadi.

Macmahon menganggap produk pengelolaan likuiditas dari HSBC tersebut sederhana dan efisien, dengan proses login yang mudah serta didukung fleksibilitas tinggi dalam penyesuaian likuiditas.

“Solusi pengelolaan likuiditas dari HSBC membantu kami dalam mengotomatisasi dan mendigitalisasi transaksi antarperusahaan sepenuhnya sehingga kami dapat mendanai sendiri kebutuhan modal kerja entitas dalam lingkup grup,” kata Direktur Macmahon Indonesia Poltak Hutasoit.

Kisah sukses implementasi Global Liquidity Solutions tak hanya memberi dampak positif dan solutif bagi Macmahon, tetapi juga berguna dalam memberi gambaran solusi HSBC bagi korporasi dengan tingkat kompleksitas usaha yang tinggi.

Penghargaan dari The Asset menegaskan keunggulan layanan treasury HSBC dan menjadi faktor pendorong bagi HSBC untuk terus meningkatkan layanan GLS dan solusi lain bagi sektor korporasi di Indonesia.

HSBC memiliki sejarah panjang di Indonesia, dengan pendirian cabang pertama (dahulu The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited) pada 1884. Saat ini, HSBC telah membantu dunia usaha dalam pengelolaan surplus kas mereka di lebih dari 50 negara dan wilayah di dunia.