Promo Burger King: Beli 8 Potong Ayam Cuma Bayar Rp 88.000, Berlaku Hari Ini

TRIBUNNEWS.COM – Berikut promo Burger King pada Agustus 2023.

Salah satu restoran cepat saji di Indonesia, Burger King kembali menawarkan promo spesial bagi pelanggan setianya.

Promo bertajuk “Friyay Chicken” ini berlaku untuk pembelian 8 potong ayam Burger King seharga Rp 88.000.

“Promo Friyay Chicken Burger King kembali lagi nih,” tulis Burger King Indonesia dalam keterangan di akun Instagram resminya.

“Kalian dapat menikmati 8 potong ayam Burger King cuma dengan Rp 88 ribu an aja,” sambungnya.

Baca juga: Promo Gajian Waroeng Steak: Nikmati 3 Menu Best Seller Cuma Rp 39.500, Ini Syaratnya

Syarat Mendapat Promo

Adapun ketentuan untuk bisa mendapatkan promo ini adalah sebagai berikut:

- Promo ini hanya berlaku di hari Jumat selama bulan Agustus.

- Promo ini berlaku di outlet Burger King seluruh Indonesia, kecuali Bandara

(Outlet Burger King Jakarta terdapat di BK Cideng, BK Bendungan Hilir, dan BK Thamrin City, sedangkan outlet Burger King di Surabaya terdapat di BK Jemursari, BK Plaza Surabaya Barat, BK Basuki Rahmat).

- Promo berlaku dengan menunjukkan postingan Instagram ke kasir saat pembelian

- Harga belum termasuk PPn

- Promo berlaku untuk pembelian melalui BK Apps untuk Dine-In, Take Away, dan Drive Thru

(Tribunnews.com/Mikael Dafit)